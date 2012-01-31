〔中国个股〕上汽集团预计去年净利同比增长40%以上,因销量增长等

《全球汇市》美元兑日圆下滑，因投资人对美国政策有疑虑
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
路透上海1月31日电---中国最大汽车公司--上海汽车集团股份有限公司(600104.SS)周二公告称,因整车销量上升等,预计2011年公司净利润同比增长40%以上.
2010年公司实现净利137.3亿元人民币,每股收益1.611元.公告称,该业绩预告未经注册会计师审议,具体数据将在年报中披露.
公告指出,业绩增长有两个主要原因,其一是2011年公司整车销量超过400万辆,同比增长12%;其二是去年公司实施定向增发购买母公司资产,导致合并报表的范围扩大.
上汽集团预计於4月5日公布年报.公司周一收报15.48元,过去一个月累计上涨9.5%.(完)
--发稿 林琦; 审校 黄凯
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
路透纽约/伦敦2月24日 - 金价周五触及三个半月最高位，因美元跌至一周低位，此前美国财长的讲话，为今年提振美元的“特朗普通胀交易”浇冷水。
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)