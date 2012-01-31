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亚洲 | 2012年 1月 31日 星期二 08:16 BJT

〔中国个股〕上汽集团预计去年净利同比增长40%以上,因销量增长等

路透上海1月31日电---中国最大汽车公司--上海汽车集团股份有限公司(600104.SS)周二公告称,因整车销量上升等,预计2011年公司净利润同比增长40%以上.

2010年公司实现净利137.3亿元人民币,每股收益1.611元.公告称,该业绩预告未经注册会计师审议,具体数据将在年报中披露.

公告指出,业绩增长有两个主要原因,其一是2011年公司整车销量超过400万辆,同比增长12%;其二是去年公司实施定向增发购买母公司资产,导致合并报表的范围扩大.

上汽集团预计於4月5日公布年报.公司周一收报15.48元,过去一个月累计上涨9.5%.(完)

--发稿 林琦; 审校 黄凯

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