〔英国数据〕1月消费者信心创2011年6月以来最高--GFK

加拿大股市：下跌，权重的能源股和银行跌领跌
路透多伦多2月24日 - 加拿大股市指标股指周五录得五个月来最大单日跌幅，从本周稍早触及的纪录高位大幅回落，由权重的能源股和银行跌引领市场普跌。
路透伦敦1月31日电---市场研究机构GfK NOP周二表示,英国1月消费者信心指数升至6月以来最高水准,受助于通胀和能源价格下降,但改善情况可能是暂时的.
以下为数据表格:
1月 12月 11月 10月 9月 8月
GfK消费者信心指数 -29* -33 -31 -32 -30 -31
个人财务
过去12个月 -22** -23 -23 -24 -24 -24
未来12个月 -9** -10 -10 -10 -10 -11
经济状况
过去12个月 -58 -62 -61 -62 -58 -57
未来12个月 -33 -41 -33 -31 -27 -31
大额采购意愿 -22# -31 -27 -32 -28 -31
* 整体信心指数为2011年6月以来最高.
** 过去及未来12个月个人财务指数均创2011年6月来最高.
# 大额采购意愿指数为2010年12月以来最高水准.(完)
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--编译 戴素萍;审校 程琳
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