版本:
中国
货币新闻 | 2012年 1月 31日 星期二 08:23 BJT

〔英国数据〕1月消费者信心创2011年6月以来最高--GFK

路透伦敦1月31日电---市场研究机构GfK NOP周二表示,英国1月消费者信心指数升至6月以来最高水准,受助于通胀和能源价格下降,但改善情况可能是暂时的.

以下为数据表格:

1月 12月 11月 10月 9月 8月

GfK消费者信心指数 -29* -33 -31 -32 -30 -31

个人财务

过去12个月 -22** -23 -23 -24 -24 -24

未来12个月 -9** -10 -10 -10 -10 -11

经济状况

过去12个月 -58 -62 -61 -62 -58 -57

未来12个月 -33 -41 -33 -31 -27 -31

大额采购意愿 -22# -31 -27 -32 -28 -31

* 整体信心指数为2011年6月以来最高.

** 过去及未来12个月个人财务指数均创2011年6月来最高.

# 大额采购意愿指数为2010年12月以来最高水准.(完)

浏览英国数据相关新闻请点选[ECI-GB-CMN],其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]

--编译 戴素萍;审校 程琳

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐