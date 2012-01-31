《中国已公布新股发行上市日程表》--1月31日

《全球汇市》美元兑日圆下滑，因投资人对美国政策有疑虑
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
新股申购： ---------------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日 2/1 深 华录百纳 300291 1,500 *45.00 *82.46 华西证券 2/6 2/6 深 万润科技 002654 不超过2,200 -- -- 国信证券 2/9 2/7 沪 东风股份 -- 不超过5,600 -- -- 国信证券 2/10 *2/8 深 朗玛信息 300288 不超过1,340 -- -- 宏源证券 2/13 2/8 深 利 德 曼 300289 3,840 -- -- 民生证券 2/13 2/8 深 荣科科技 300290 不超过1,700 -- -- 平安证券 2/13 *2/9 深 共达电声 002655 不超过3,000 -- -- 国信证券 2/14 2/10 沪 环旭电子 -- 不超过10,680 -- -- 长城证券 2/15 2/10 沪 吉视传媒 -- 不超过28,000 -- -- 中信证券 2/15 *2/15 沪 中国交建 -- 不超过160,000 -- -- 中银国际 2/20 国泰君安 新股上市: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量(万股) 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日 -- 深 飞利信 300287 -- 15.00 37.50 银河证券 注: 1. 本表包括新股发行及上市. 2. *代表新增内容.(完) --整理 林琦; 审校 丁淑琴
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
路透纽约/伦敦2月24日 - 金价周五触及三个半月最高位，因美元跌至一周低位，此前美国财长的讲话，为今年提振美元的“特朗普通胀交易”浇冷水。
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)