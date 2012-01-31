《中国已公布新股发行上市日程表》--1月31日

新股申购： ---------------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日 2/1 深 华录百纳 300291 1,500 *45.00 *82.46 华西证券 2/6 2/6 深 万润科技 002654 不超过2,200 -- -- 国信证券 2/9 2/7 沪 东风股份 -- 不超过5,600 -- -- 国信证券 2/10 *2/8 深 朗玛信息 300288 不超过1,340 -- -- 宏源证券 2/13 2/8 深 利 德 曼 300289 3,840 -- -- 民生证券 2/13 2/8 深 荣科科技 300290 不超过1,700 -- -- 平安证券 2/13 *2/9 深 共达电声 002655 不超过3,000 -- -- 国信证券 2/14 2/10 沪 环旭电子 -- 不超过10,680 -- -- 长城证券 2/15 2/10 沪 吉视传媒 -- 不超过28,000 -- -- 中信证券 2/15 *2/15 沪 中国交建 -- 不超过160,000 -- -- 中银国际 2/20 国泰君安 新股上市: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量(万股) 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日 -- 深 飞利信 300287 -- 15.00 37.50 银河证券 注: 1. 本表包括新股发行及上市. 2. *代表新增内容.(完) --整理 林琦; 审校 丁淑琴