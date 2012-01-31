〔中国金融〕去年末银行业总资产111.5万亿,同比增长18.3%--银监会

《全球汇市》美元兑日圆下滑，因投资人对美国政策有疑虑
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
路透北京1月31日电---中国银行业监督管理委员会公布数据显示,截至2011年末,银行业金融机构总资产为111.5万亿元人民币,同比增长18.3%.该增幅较去年10月份的低谷水平有所回升.
去年银行业总资产按年增幅最高出现在6月份,当月同比增长19.4%;最低出现在10月份,当月同比增长16%.
刊登银监会网站上的数据并显示,去年末银行业金融机构总负债为104.3万亿元,同比增长18%.
其中,大型商业银行总资产为52万亿元,同比增长13.4%;总负债为48.7万亿元,同比增13.1%.总资产与总负债均占银行业金融机构比例为46.6%.
此外,去年城商行总资产同比增27.1%,增幅在各类银行中居首.(完)
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--发稿 苏丹; 审校
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