〔企业并购〕中国三一重工等收购德国机械公司普茨迈斯特,斥资3.6亿欧元

路透上海1月31日电---中国大型工程机械生产商--三一重工股份有限公司(600031.SS)周二公告称,旗下控股子公司三一德国将联合中信基金共同收购德国普茨迈斯特公司(Putzmeister Holding GmbH)100%股权,交易总金额3.6亿欧元.

刊登在上海证券交易所网站的公告显示,在此次并购案中,三一德国收购股权比例为90%,出资额3.24亿欧元(折合人民币26.54亿元),中信基金收购10%.

交易各方将在德国时间2012年3月1日或全部交割条件满足(或被豁免)後的第五个工作日,两个日期中较後一个日期的上午10:00 完成股权转让价款的支付和股权交割.

成立於1958年的普茨迈斯特是知名的工程机械制造商之一,主要从事开发、生产和销售各类混凝土输送泵、布料杆和部件、高密度固体泵送设备等.

截至2010年12月31日,普茨迈斯特公司总资产4.91亿欧元,净资产1.77亿欧元.2010 年全年实现销售收入5.5亿欧元,净利润150万欧元,预计2011 年全年实现销售收入5.6亿欧元,净利润600万欧元.

中国证券报同日报导称,三一重工计划今日下午召开新闻发布会,宣布收购德国混凝土机械公司德国普茨迈斯特股份有限公司.

另外,三一重工并公布2011年度业绩预增公告称,受益於主营产品需求稳健增长,市场占有率进一步提升,预计公司去年实现归属母公司所有者的净利润与上年同期相比增长50%-60%,上年归属母公司所有者的净利润为6.15 亿元人民币.

三一重工A股因有重大事项公告,1月30日停牌,停牌前收报13.99元.(完)