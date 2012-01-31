〔中国个股〕冀东水泥完成定向增发筹资19亿元,由香港菱石投资认购

路透上海1月31日电---中国大型水泥生产商--唐山冀东水泥股份有限公司(000401.SZ)周二公告称,已完成定向增发并筹资19.14亿元人民币,有新加坡政府背景的香港菱石投资认购全部增发股份.

公告显示,本次发行股票数量为1亿3,475.23万股,每股增发价格为14.21元.菱石投资认购这些股份後,持有冀东水泥发行後扩大股本的10%,其承诺股份锁定期限为36个月.

菱石投资称,拟通过认购定向增发股份的方式解决冀东水泥发展中的资金需求,降低其资产负债率、增强其偿债能力及可持续发展能力,提升冀东水泥盈利能力,从而获得投资收益.

菱石投资为Direct Manage Investments Limited全资子公司,後者主要股东包括私募股权基金新天域资本和新加坡财政部公司旗下的GICDI.

冀东水泥周一收报18.02元.(完)