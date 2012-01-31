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亚洲 | 2012年 1月 31日 星期二 08:30 BJT

〔日本股市〕盘初下滑,佳能走低

路透东京1月31日电---日本股市日经指数周二盘初下滑,为连续第四个交易日走低,因佳能(7751.T)和富士胶片(Fujiflim)(4901.T)因财报欠佳而下跌.但三井住友金融集团(8316.T)上涨.

日经指数.N225跌0.1%,报8,781.25点,东证股价指数.TOPX亦跌0.2%至755.16点.(完)

--编译 侯向明;审校 李爽

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