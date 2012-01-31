〔日本股市〕盘初下滑,佳能走低

《全球汇市》美元兑日圆下滑，因投资人对美国政策有疑虑
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
路透东京1月31日电---日本股市日经指数周二盘初下滑,为连续第四个交易日走低,因佳能(7751.T)和富士胶片(Fujiflim)(4901.T)因财报欠佳而下跌.但三井住友金融集团(8316.T)上涨.
日经指数.N225跌0.1%,报8,781.25点,东证股价指数.TOPX亦跌0.2%至755.16点.(完)
--编译 侯向明;审校 李爽
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路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
路透纽约/伦敦2月24日 - 金价周五触及三个半月最高位，因美元跌至一周低位，此前美国财长的讲话，为今年提振美元的“特朗普通胀交易”浇冷水。
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)