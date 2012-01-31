〔中国个股〕葛洲坝获南苏丹89亿元水电站合同订单

《全球汇市》美元兑日圆下滑，因投资人对美国政策有疑虑
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
路透上海1月31日电---中国葛洲坝集团股份有限公司(600068.SS)周二公告称,公司与南苏丹电力签订水电站项目合同,金额约为89亿元人民币,总工期为80个月.
公告称,履行该合同对公司本年度的资产总额、净资产和净利润等不构成重大影响，对未来几年公司的资产总额、净资产和净利润将产生一定的影响.
葛洲坝2011年新签合同额累计725.3亿元,同比增长30.43%.
葛洲坝周一收报7.97元,过去三个月累计下跌11.04%.(完)
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--发稿 刘昕; 审校 黄凯
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
路透纽约/伦敦2月24日 - 金价周五触及三个半月最高位，因美元跌至一周低位，此前美国财长的讲话，为今年提振美元的“特朗普通胀交易”浇冷水。
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)