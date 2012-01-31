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亚洲 | 2012年 1月 31日 星期二 08:35 BJT

〔中国个股〕葛洲坝获南苏丹89亿元水电站合同订单

路透上海1月31日电---中国葛洲坝集团股份有限公司(600068.SS)周二公告称,公司与南苏丹电力签订水电站项目合同,金额约为89亿元人民币,总工期为80个月.

公告称,履行该合同对公司本年度的资产总额、净资产和净利润等不构成重大影响，对未来几年公司的资产总额、净资产和净利润将产生一定的影响.

葛洲坝2011年新签合同额累计725.3亿元,同比增长30.43%.

葛洲坝周一收报7.97元,过去三个月累计下跌11.04%.(完)

参看相关细节,请点选上海证券交易所网站(here)

--发稿 刘昕; 审校 黄凯

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