〔纽约期市〕ICE期棉跟随其它大宗商品跌势收低,受欧元下跌拖累

路透1月30日电---期棉周一收盘惨跌,遭欧元跌势拖累,因希腊看似不太可能就重组民间部门债务达成协议.欧元大跌,令其它大部分大宗商品走低.

"今天市场绝对属於避险走势,因为一切都在跌--铜、谷物、大豆、能源.跌势始于亚洲,蔓延至欧洲,并打压北美市场,反映出对希腊再得救援的忧虑,"Penson Futures驻亚特兰大的资深棉花分析师Sharon Johnson说.

洲际交易所(ICE)指标3月期棉CTH2跌1.46美分,或1.53%,收报每磅94.15美分,盘中交投于94.11-96.30区间.

出现大幅抛售.终场时3月合约成交量为13,422口.尽管如此,支撑位与1月12日低点一并构成双重底部,暗示短期内合约价格不太可能持续下滑.

"棉花遭遇此轮大范围抛售的打压,但今後两周会发生很多事情,将决定价格是否会从这个低点反弹,"Johnson说.

据经纪商表示,Rogers指数基金周一开始将3月合约延展为5月合约.德意志银行周三将开始延展仓位,高盛下周二也会开始.

Johnson指出,3月未平仓合约规模与5月之比小於往常.

"因此,我认为不会像往常一般,有那麽大规模的多仓平仓,这可能利好期棉,"她说.

根据ICE Futures U.S.数据,截至1月27日,未平仓合约为167,490口,截至上周四,未平仓合约为166,088口.

期棉上周五总成交量为13,567口,低於周四的14,758口.(完)