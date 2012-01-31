〔中国水利〕去年全国水利建设投资额上修至3,452亿元新高--水利部

路透北京1月31日电---中国水利部部长陈雷周一称,2011年全国水利建设投资达到创纪录的3,452亿元人民币,较去年年底时公布的初步数据3,341亿元小幅上修.

新华社周一晚间报导并援引陈雷提供的数据称,去年中央水利投资1,141亿元, 首次突破千亿元大关;中央财政水利专项资金大幅度增加,落实资金459亿元,较上年增长71.2%,地方水利投资规模达到2,311亿元,为历史最高水平.

他并称,水利部今年将做好防汛抗旱减灾工作,强化农村水利基础设施,做好新增千亿斤粮食产能规划涉及的666处中型灌区节水改造,加快重点枢纽和水源工程建设等,但未提及今年的水利投资规模.

去年年底时水利部公布,2011年落实年度水利建设投资3,341亿元人民币,这较2010年增长约40%.[ID:nCN1309660]

2011年中央一号文件明确,力争未来10年水利年均投入较2010年高出一倍,并将从土地出让收益中提取10%用於农田水利建设.[ID:nCN1582075](完)