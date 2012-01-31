〔中国水利〕去年全国水利建设投资额上修至3,452亿元新高--水利部

《全球汇市》美元兑日圆下滑，因投资人对美国政策有疑虑
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
路透北京1月31日电---中国水利部部长陈雷周一称,2011年全国水利建设投资达到创纪录的3,452亿元人民币,较去年年底时公布的初步数据3,341亿元小幅上修.
新华社周一晚间报导并援引陈雷提供的数据称,去年中央水利投资1,141亿元, 首次突破千亿元大关;中央财政水利专项资金大幅度增加,落实资金459亿元,较上年增长71.2%,地方水利投资规模达到2,311亿元,为历史最高水平.
他并称,水利部今年将做好防汛抗旱减灾工作,强化农村水利基础设施,做好新增千亿斤粮食产能规划涉及的666处中型灌区节水改造,加快重点枢纽和水源工程建设等,但未提及今年的水利投资规模.
去年年底时水利部公布,2011年落实年度水利建设投资3,341亿元人民币,这较2010年增长约40%.[ID:nCN1309660]
2011年中央一号文件明确,力争未来10年水利年均投入较2010年高出一倍,并将从土地出让收益中提取10%用於农田水利建设.[ID:nCN1582075](完)
--发稿 李然; 审校 黄凯
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路透纽约/伦敦2月24日 - 金价周五触及三个半月最高位，因美元跌至一周低位，此前美国财长的讲话，为今年提振美元的“特朗普通胀交易”浇冷水。
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)