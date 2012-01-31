〔中国贸易〕商务部就中国在WTO原材料出口限制案中败诉表示遗憾

《全球汇市》美元兑日圆下滑，因投资人对美国政策有疑虑
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
路透北京1月31日电----世界贸易组织(WTO)就中国限制原材料出口一案做出裁决,判定中国败诉.中国商务部条约法律司负责人周二回应,对於WTO上诉机构维持专家组关於GATT第20条不能适用於出口关税抗辩等部分裁决,中方感到遗憾.
刊登在商务部网站的新闻稿并引述上述负责人称,出於保护环境和可用尽自然资源的需要,中国政府近年来加强并不断完善对部分资源类产品,特别是高污染、高能耗、消耗资源性产品的管理.
商务部并称,世贸组织规则既强调贸易自由,也允许成员采取必要手段实现保护资源、环境的政策目标.中方将认真评估世贸组织裁决,并根据世贸规则对资源类产品实施科学管理,实现可持续发展.
美国、欧盟与墨西哥2009年针对中国限制原材料出口的举措,向WTO提起申诉.这些原材料包括铝土、焦炭、镁、锰和锌等.WTO周一做出裁决,判定中国败诉.这可能令主要大宗商品出口国更难保持对全球市场的供给.[ID:nCN1359184](完)
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--发稿 康熙泽; 审校 黄凯
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
路透纽约/伦敦2月24日 - 金价周五触及三个半月最高位，因美元跌至一周低位，此前美国财长的讲话，为今年提振美元的“特朗普通胀交易”浇冷水。
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)