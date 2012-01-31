〔中国贸易〕商务部就中国在WTO原材料出口限制案中败诉表示遗憾

路透北京1月31日电----世界贸易组织(WTO)就中国限制原材料出口一案做出裁决,判定中国败诉.中国商务部条约法律司负责人周二回应,对於WTO上诉机构维持专家组关於GATT第20条不能适用於出口关税抗辩等部分裁决,中方感到遗憾.

刊登在商务部网站的新闻稿并引述上述负责人称,出於保护环境和可用尽自然资源的需要,中国政府近年来加强并不断完善对部分资源类产品,特别是高污染、高能耗、消耗资源性产品的管理.

商务部并称,世贸组织规则既强调贸易自由,也允许成员采取必要手段实现保护资源、环境的政策目标.中方将认真评估世贸组织裁决,并根据世贸规则对资源类产品实施科学管理,实现可持续发展.

美国、欧盟与墨西哥2009年针对中国限制原材料出口的举措,向WTO提起申诉.这些原材料包括铝土、焦炭、镁、锰和锌等.WTO周一做出裁决,判定中国败诉.这可能令主要大宗商品出口国更难保持对全球市场的供给.[ID:nCN1359184](完)

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