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亚洲 | 2012年 1月 31日 星期二 08:44 BJT

〔韩国汇市〕韩元因希腊债务谈判缺乏进展而下跌,公债期货小涨

路透首尔1月31日电---韩国韩元/美元KRW=周二早盘下跌,因围绕希腊债务重组的谈判未能在欧盟峰会前达成协议,促使投资者锁定韩元上周上涨後的获利.

韩元/美元KRW=KFTC在0025GMT时报1,128.6韩元,周一收盘报1,127.3.

公债期货温和上扬,三年期公债3月期约KTBc1升0.02点报104.56.

0025GMT 上日收市价

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韩元/美元KRW= 1,128.6 1,127.3

日圆/韩元JPYKRW=R 14.7696/787 14.6787/955

韩国公债期货KTBc1 104.56 104.54

韩国综合股价指数.KS11 1,947.42 1,940.55

------------------------------------------------------- (完)

(附注:韩元即港台惯用的韩圜)

--编译 徐文焰;审校 侯向明

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