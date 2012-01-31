〔韩国汇市〕韩元因希腊债务谈判缺乏进展而下跌,公债期货小涨

《全球汇市》美元兑日圆下滑，因投资人对美国政策有疑虑
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
路透首尔1月31日电---韩国韩元/美元KRW=周二早盘下跌,因围绕希腊债务重组的谈判未能在欧盟峰会前达成协议,促使投资者锁定韩元上周上涨後的获利.
韩元/美元KRW=KFTC在0025GMT时报1,128.6韩元,周一收盘报1,127.3.
公债期货温和上扬,三年期公债3月期约KTBc1升0.02点报104.56.
0025GMT 上日收市价
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韩元/美元KRW= 1,128.6 1,127.3
日圆/韩元JPYKRW=R 14.7696/787 14.6787/955
韩国公债期货KTBc1 104.56 104.54
韩国综合股价指数.KS11 1,947.42 1,940.55
------------------------------------------------------- (完)
(附注:韩元即港台惯用的韩圜)
--编译 徐文焰;审校 侯向明
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