〔中国证券〕证监会研讨改进发行审核,承销定价方式或更趋灵活--报载

《全球汇市》美元兑日圆下滑，因投资人对美国政策有疑虑
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
路透上海1月31日电---中国国务院总理温家宝近日指出,要深化新股发行制度市场化改革,进一步弱化行政审批.上海证券报周二报导称,证监会正在研讨改进新股发行审核制度,承销定价方式或更趋灵活.
报导引述相关人士的话称,证监会正在全面研讨发行工作,以充分、完整、准确的信息披露为中心,改进发行审核制度.同时,继续弱化行政审批,强化资本、市场和诚信约束,由投资者自主进行价值判断和风险判断.
该人士举例称,在新股发行承销、定价环节,可以尝试弱化目前仅依靠累计投标询价制度定价的行政管制,在坚持公平公正公开原则的基础上,引导和鼓励发行人、承销商自主安排询价、定价和承销方式,并通过一系列制度安排,合理平衡发行人和投资者利益.(完)
--发稿 林琦 审校 黄凯
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
路透纽约/伦敦2月24日 - 金价周五触及三个半月最高位，因美元跌至一周低位，此前美国财长的讲话，为今年提振美元的“特朗普通胀交易”浇冷水。
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)