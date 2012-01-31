〔金砖国家〕1月30日股汇市收盘纵览

路透1月31日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月30日(周一)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF收跌1.03%,报1,006.17点.

中国股市:收挫近1.5%,未能迎来龙年首个交易日"开门红".包括调降存款准备金率、养老保险入市等春节前的预期落空,节後新增资金不多,均令市场信心趋软,使前期抗跌的金融地产等大盘股出现获利回吐.沪综指.SSEC收报2,285.038点,跌34.08点,或1.47%.[.SSCN]

香港股市:收低,结束此前连涨六日的态势,因中国未在农历春节期间如外界预期调降银行存准率,投资者抛售一些今年涨幅较大的股票.恒生指数.HSI收盘下滑1.66%至20,160.41点.恒生国企指数.HSCE跌2.63%至11,145.6点.[.HKCN]

中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS收涨,因中国春节长假期间美联储(FED)延长低利率政策压制海外美元,导致节後首个交易日人民币在中间价引领下补涨.交易员并称,虽然今年人民币兑美元仍有升值空间,但因出口形势并不乐观,因此近期主动升值的可能性不大,预计将以跟随海外市场美元走势波动为主.境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为升水80点,相当於市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3230元.[ID:nCN1358062][CNY/CN]

==============================================================================

印度股市:大跌2.15%,创约六周来最大跌幅,并结束了连续六个交易日的上涨,因投资者围绕印度经济成才的忧虑再现,故获利了结.指标BSE指数.BSESN收低370.68点,或2.15%,报16,863.30点,创12月16日来最大百分比跌幅.25支成分股下跌.[.BO]

印度汇市:印度卢比自接近三个月高位处回落,受累于股市疲弱和当地钢铁商及石油进口商的美元买需.卢比兑美元INR=D2收报49.79/80,弱於上周五收盘的49.305/315.[INR/]

==============================================================================

俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,546.590点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收低1.2%,报831.48点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX跌0.45%,报30.4250卢布;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX跌0.21%,报39.8800卢布.

==============================================================================

巴西股市:拉美股市录得约一个月来最大盘中跌幅,因市场对希腊债务谈判的担忧导致投资者锁定获利.巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP收低0.21%,报62,770.01点.股指盘中一度大跌1.13%,为逾两周来最大盘中跌幅,因投资者了结最近四周涨势带来的获利.[ID:nL2E8CU4GV]

巴西汇市:拉美货币兑美元滑落,因希腊债务谈判停滞,投资者因此对大幅上涨後的新兴市场资产锁定获利.巴西雷亚尔兑美元BRBYBRL=跌0.6%,报1.7489,为三个交易日来首次下跌.[ID:nL2E8CUBY3]

==============================================================================

南非股市:连续第二个交易日下跌,且跌幅近1%,因股指在1月大涨并创下纪录高位後,投资者了结获利.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI收低0.92%,报30,044.33点.综合指数.JALSH收低0.78%,报33,629.77点.[ID:nL5E8CU3EO][.J]

南非汇市:南非兰特跌逾1%,因全球投资者逃离风险资产,且预算赤字缩窄未能激励投资者,因公共财政料在未来数年内承压.南非兰特兑美元ZAR=D3收报7.8320,盘中触及7.8750日低.[ID:nL5E8CU3FX][ZAR/](完)