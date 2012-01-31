〔金砖国家〕1月30日股汇市收盘纵览

《全球汇市》美元兑日圆下滑，因投资人对美国政策有疑虑
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
路透1月31日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月30日(周一)走势纵览.
MSCI新兴市场指数.MSCIEF收跌1.03%,报1,006.17点.
中国股市:收挫近1.5%,未能迎来龙年首个交易日"开门红".包括调降存款准备金率、养老保险入市等春节前的预期落空,节後新增资金不多,均令市场信心趋软,使前期抗跌的金融地产等大盘股出现获利回吐.沪综指.SSEC收报2,285.038点,跌34.08点,或1.47%.[.SSCN]
香港股市:收低,结束此前连涨六日的态势,因中国未在农历春节期间如外界预期调降银行存准率,投资者抛售一些今年涨幅较大的股票.恒生指数.HSI收盘下滑1.66%至20,160.41点.恒生国企指数.HSCE跌2.63%至11,145.6点.[.HKCN]
中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS收涨,因中国春节长假期间美联储(FED)延长低利率政策压制海外美元,导致节後首个交易日人民币在中间价引领下补涨.交易员并称,虽然今年人民币兑美元仍有升值空间,但因出口形势并不乐观,因此近期主动升值的可能性不大,预计将以跟随海外市场美元走势波动为主.境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为升水80点,相当於市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3230元.[ID:nCN1358062][CNY/CN]
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印度股市:大跌2.15%,创约六周来最大跌幅,并结束了连续六个交易日的上涨,因投资者围绕印度经济成才的忧虑再现,故获利了结.指标BSE指数.BSESN收低370.68点,或2.15%,报16,863.30点,创12月16日来最大百分比跌幅.25支成分股下跌.[.BO]
印度汇市:印度卢比自接近三个月高位处回落,受累于股市疲弱和当地钢铁商及石油进口商的美元买需.卢比兑美元INR=D2收报49.79/80,弱於上周五收盘的49.305/315.[INR/]
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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,546.590点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收低1.2%,报831.48点.
俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX跌0.45%,报30.4250卢布;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX跌0.21%,报39.8800卢布.
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巴西股市:拉美股市录得约一个月来最大盘中跌幅,因市场对希腊债务谈判的担忧导致投资者锁定获利.巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP收低0.21%,报62,770.01点.股指盘中一度大跌1.13%,为逾两周来最大盘中跌幅,因投资者了结最近四周涨势带来的获利.[ID:nL2E8CU4GV]
巴西汇市:拉美货币兑美元滑落,因希腊债务谈判停滞,投资者因此对大幅上涨後的新兴市场资产锁定获利.巴西雷亚尔兑美元BRBYBRL=跌0.6%,报1.7489,为三个交易日来首次下跌.[ID:nL2E8CUBY3]
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南非股市:连续第二个交易日下跌,且跌幅近1%,因股指在1月大涨并创下纪录高位後,投资者了结获利.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI收低0.92%,报30,044.33点.综合指数.JALSH收低0.78%,报33,629.77点.[ID:nL5E8CU3EO][.J]
南非汇市:南非兰特跌逾1%,因全球投资者逃离风险资产,且预算赤字缩窄未能激励投资者,因公共财政料在未来数年内承压.南非兰特兑美元ZAR=D3收报7.8320,盘中触及7.8750日低.[ID:nL5E8CU3FX][ZAR/](完)
--编译 侯向明;审校 张荻
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TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)