〔美国经济〕费城联储总裁认为FED声明略过悲观,倾向更乐观展望经济

路透纽约1月30日电---美国费城联邦储备银行总裁普洛瑟周一谈到上周的美国联邦储备理事会(美联储,FED)声明时称,他更倾向於发布对美国经济看法更乐观的声明.上周美联储对复苏做出了黯淡描述,并预计超低利率将维持到2014年底.

普洛瑟在美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)表示:"我认为那(声明)有点悲观.我更倾向於对未来更乐观些."

他说道:"并不是说今年开始将会突飞猛进,但我确实认为情况看上去正在好转."他举了失业率降至8.5%的例子.

而美联储主席贝南克在上周政策会议结束後称,复苏一直保持缓慢,美联储准备若通胀率持续低於2%的新目标,且失业率居高不下,则将通过购买债券进一步刺激经济.

普洛瑟称,目前并不认为有购买抵押贷款支持证券的需要.他对通胀持强硬立场.

"这种不断表示我们还需要采取更多行动的政策,让我非常担心...我们得加快货币政策速度的想法也让我担心."今年普洛瑟并没有联邦公开市场委员会(FOMC)投票权.

"对於政策声明中的日历日期,我当时并不满意,现在依然如此.我不认为那是传达政策的正确做法."他补充称,预计2013年中期前利率就可能调升,甚至今年就有可能.(完)