《中国债券市场每日交易备忘》--1月31日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 一、新债招标: 无 ============================================================================== 二、新债上市: 中国辽阳银行6亿元人民币10年期发行人选择权(5+5)固息次级债1120014,票面利率6.20% 本溪城建20亿元10年期投资人选择权(5+5)固息债1180192,票面利率8.38% 乌鲁木齐经济技术开发区建投公司10亿元七年期固息债1280004,票面利率8.58% 山西煤炭运销集团25亿元10年期投资人选择权(7+3)固息债1280007,票面利率5.94% ============================================================================== 三、缴款: 湛江港集团5亿元一年期短期融资券 金城集团3亿元一年期短融 ============================================================================== 四、还本付息: 安徽交通投资集团5亿元一年期短融1181044到期兑付,票面利率4.78% 华天酒店( 000428.SZ )2亿元一年期浮息(半年定存基准)短融1181045到期兑付,基本利差2.90% 中国铝业( 601600.SS )( 2600.HK )50亿元九个月期短融1181220到期兑付,票面利率4.15% 财政部240亿元20年期固息国债010007付息,票面利率4.26% 如东县东泰社会发展投资公司12亿元七年期固息债1180020付息,票面利率7.10% 桐庐国有资产投资公司6亿元五年期投资人选择权(3+2)固息债1180021付息,票面利率6.37% 奇瑞汽车18亿元三年期中期票据1182018付息,票面利率4.83% ============================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --近期国际原油价格震荡上行.布伦特、迪拜、辛塔三地原油加权平均变化率在上周五(27日) 已突破4%的调价红线.业内人士认为,理论上调价窗口已打开,但并不稳固,能否真正上调成品 油价还需看油价是否继续走高. --中国银行业监督管理委员会公布数据显示,截至2011年末,银行业金融机构总资产为111.5万亿 元人民币,同比增长18.3%.该增幅较去年10月份的低谷水平有所回升.[ID:nCN1359360] 国家统计局2/3公布2011年全年规模以上工业经济效益报告 2/9公布1月工业品价格指数(PPI) (2011年12月1.7%) 公布1月居民消费价格指数(CPI) (2011年12月4.1%) 2/10公布1月进出口贸易数据 2/18公布1月70个大中城市住宅销售价格月度报告 ==============================================================================(完) --整理 冉莹/李宏薇; 审校 刘昕/曲伟治