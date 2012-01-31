《中国债券市场每日交易备忘》--1月31日

《全球汇市》美元兑日圆下滑，因投资人对美国政策有疑虑
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 一、新债招标: 无 ============================================================================== 二、新债上市: 中国辽阳银行6亿元人民币10年期发行人选择权(5+5)固息次级债1120014,票面利率6.20% 本溪城建20亿元10年期投资人选择权(5+5)固息债1180192,票面利率8.38% 乌鲁木齐经济技术开发区建投公司10亿元七年期固息债1280004,票面利率8.58% 山西煤炭运销集团25亿元10年期投资人选择权(7+3)固息债1280007,票面利率5.94% ============================================================================== 三、缴款: 湛江港集团5亿元一年期短期融资券 金城集团3亿元一年期短融 ============================================================================== 四、还本付息: 安徽交通投资集团5亿元一年期短融1181044到期兑付,票面利率4.78% 华天酒店(000428.SZ)2亿元一年期浮息(半年定存基准)短融1181045到期兑付,基本利差2.90% 中国铝业(601600.SS)(2600.HK)50亿元九个月期短融1181220到期兑付,票面利率4.15% 财政部240亿元20年期固息国债010007付息,票面利率4.26% 如东县东泰社会发展投资公司12亿元七年期固息债1180020付息,票面利率7.10% 桐庐国有资产投资公司6亿元五年期投资人选择权(3+2)固息债1180021付息,票面利率6.37% 奇瑞汽车18亿元三年期中期票据1182018付息,票面利率4.83% ============================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --近期国际原油价格震荡上行.布伦特、迪拜、辛塔三地原油加权平均变化率在上周五(27日) 已突破4%的调价红线.业内人士认为,理论上调价窗口已打开,但并不稳固,能否真正上调成品 油价还需看油价是否继续走高. --中国银行业监督管理委员会公布数据显示,截至2011年末,银行业金融机构总资产为111.5万亿 元人民币,同比增长18.3%.该增幅较去年10月份的低谷水平有所回升.[ID:nCN1359360] 国家统计局2/3公布2011年全年规模以上工业经济效益报告 2/9公布1月工业品价格指数(PPI) (2011年12月1.7%) 公布1月居民消费价格指数(CPI) (2011年12月4.1%) 2/10公布1月进出口贸易数据 2/18公布1月70个大中城市住宅销售价格月度报告 ==============================================================================(完) --整理 冉莹/李宏薇; 审校 刘昕/曲伟治
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
路透纽约/伦敦2月24日 - 金价周五触及三个半月最高位，因美元跌至一周低位，此前美国财长的讲话，为今年提振美元的“特朗普通胀交易”浇冷水。
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)