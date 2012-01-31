〔香港新股〕中石化集团分拆旗下石油业务上市近期或不可能发生--IFR

路透1月31日电---针对有报导称中国石油化工集团公司打算分拆其石油服务业务在香港上市，集资金约100亿港元（12.8亿美元），3月将启动上市程序，中金被任命为财务顾问；汤森路透旗下IFR援引接近中金的数名消息人士称，他们并不知道该行正参与有关交易中，尽管中石化一直是中金的重要顾客。

IFR并援引其中一位消息人士说，“去年年末时，该公司曾公开提到考虑分拆旗下资产上市。我们的感觉是这些交易近期不可能发生，因为该公司仍在考虑应该分拆哪些业务上市。”

亚洲最大炼油商--中石化管理层去年10月接受媒体访问时表示，该公司正就五项潜在分拆机会进行评估，包括石油服务、工程与建设、润滑油加工和分销、工程与建设，以及催化剂业务。

一位中石化发言人当时进一步解释说，分拆业务的计划仍处於非常初级的阶段，需要较长时间去实现。

中石化集团是中石化(0386.HK)(600028.SS)的母公司.(完)

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