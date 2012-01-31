〔中国金融〕监管层拟叫停担保公司发放委托贷款--报载

路透上海1月31日电---在去年叫停担保公司与信托公司的合作之後,上海证券报援引消息人士称,中国监管机构拟叫停担保公司发放委托贷款.业内人士指出,委托贷款是目前担保行业利润的主要来源,如果被叫停,担保公司前景堪忧.

业内人士介绍称,担保公司从事委托贷款主要有两种模式:一种方式是担保公司充当中介收取中介费,通过银行委托贷款的方式撮合融资方和借款方最终达成借款协议.

另一种方式是担保公司用自有资本金向融资方发放委托贷款,由於担保公司不能直接发放委托贷款,最终还需要通过银行委托贷款的形式.而据悉将被叫停的就是以後一种方式进行的委托贷款业务.

据悉同样数额的一笔资金,如果做担保业务,担保费收入约为2%左右.而委托贷款的年利息则可以达到5%－15%不等,甚至在部分地区可以高达20%.高额的利润驱使,是担保公司不愿放弃委托贷款业务的主要原因.

2010年出台的《融资性担保公司管理暂行办法》规定融资性担保公司以自有资金进行投资,限於国债、金融债券及大型企业债务融资工具等信用等级较高的固定收益类金融产品,以及不存在利益冲突且总额不高於净资产20％的其他投资.因此很多融资性担保公司都在以自有资本金向融资方发放委托贷款.

但一位监管机构人士明确表示,通过这种方式进行的委托贷款是不合法的,监管机构一直就没有允许过担保公司从事委托贷款业务.

而担保公司以自有资金借道银行向融资方发放委托贷款属於变相的放贷,这种行为增加了系统性风险发生的可能性.而从事商业银行和投资公司经营的存贷款和投资业务是被《办法》明令禁止的.(完)