《新兴市场重要经济事件预告》--1月31日-2月7日

(除特别说明,均为GMT时间)

1月31日(二)

吉隆坡--马来西亚央行召开货币政策委员会会议(1000).

新德里--印度央行副总裁将在NHB-APUHF(亚太住房金融联盟)国际会议上演讲(0600).

安卡拉--土耳其央行公布1月24日货币政策委员会会议纪录,以及通胀季报.

圣地亚哥--智利央行总裁Rodrigo Vergara参加国会辩论,有关应对"近来全球经济衰退迹象"的政策措施(1500).

2月1日(三)

日内瓦--世界贸易组织(WTO)贸易政策检讨机构(TPRB)尼泊尔会议(至2月3日).

北京--德国总理梅克尔出访中国(至2月4日).

香港--香港财政司司长曾俊华公布2012/2013年度预算.

印度孟买--瑞典央行副总裁艾柯姆(Karolina Ekholm)出席印度央行举办的第二届国际研究会议(至2月2日);印度央行总裁苏巴拉奥致开幕词(0405).

内罗毕--肯尼亚央行召开货币政策委员会会议.

塔林--瑞典财政部长柏格(Anders Borg)访问爱沙尼亚(至2月2日).

坎帕拉--乌干达央行公布货币政策声明(0830).

以色列荷兹利亚--国际货币基金组织(IMF)副总裁朱民以"关键的经济:欧美在全球市场的处境"为题发表讲话(0700).以色列央行总裁费舍尔就"以色列和全球经济:乌云笼罩"发表谈话(0930).

2月2日(四)

墨西哥城--20国集团(G20)会议(至2月3日).

华盛顿--美国参议院银行业委员会预计就立法进行投票,该立法含有对伊朗实施更多经济制裁的措施.

开罗--埃及央行召开货币政策委员会会议.

布加勒斯特--罗马尼亚央行就货币政策和审批通胀报告召开委员会会议.

布拉格--捷克央行管理委员会召开利率会议.料将於1200 GMT公布声明,1330 GMT召开新闻发布会.

2月3日(五)

曼谷--泰国央行公布通胀季报.

孟买--印度央行副总裁Subir Gokarn在汇丰印度投资者会议上进行主旨演讲(0300).

亚松森--巴拉圭央行召开货币政策会议.

墨西哥城--墨西哥央行公布货币政策会议记录.

2月4日(六)

北京--德国总理梅克尔访华(最後一天).

香港--瑞典央行总裁英韦斯(Stefan Ingves)参与国际清算银行(BIS)特别总裁会议(至2月5日).

2月6日(一)

布加勒斯特--国际货币基金组织(IMF)代表团就罗马尼亚预防性债务协议进行审议(最後一日).

维也纳--欧洲安全与合作组织(Organization For Security And Cooperation In Europe)第20届经济和环境论坛首次预备会议(至2月7日).

2月7日(二)

布鲁塞尔--(待定)欧盟领导人可能举行峰会(至2月8日).

华沙--波兰央行举行货币政策委员会会议(至2月8日)

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

