《新兴市场重要经济事件预告》--1月31日-2月7日

《全球汇市》美元兑日圆下滑，因投资人对美国政策有疑虑
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
(除特别说明,均为GMT时间)
1月31日(二)
吉隆坡--马来西亚央行召开货币政策委员会会议(1000).
新德里--印度央行副总裁将在NHB-APUHF(亚太住房金融联盟)国际会议上演讲(0600).
安卡拉--土耳其央行公布1月24日货币政策委员会会议纪录,以及通胀季报.
圣地亚哥--智利央行总裁Rodrigo Vergara参加国会辩论,有关应对"近来全球经济衰退迹象"的政策措施(1500).
2月1日(三)
日内瓦--世界贸易组织(WTO)贸易政策检讨机构(TPRB)尼泊尔会议(至2月3日).
北京--德国总理梅克尔出访中国(至2月4日).
香港--香港财政司司长曾俊华公布2012/2013年度预算.
印度孟买--瑞典央行副总裁艾柯姆(Karolina Ekholm)出席印度央行举办的第二届国际研究会议(至2月2日);印度央行总裁苏巴拉奥致开幕词(0405).
内罗毕--肯尼亚央行召开货币政策委员会会议.
塔林--瑞典财政部长柏格(Anders Borg)访问爱沙尼亚(至2月2日).
坎帕拉--乌干达央行公布货币政策声明(0830).
以色列荷兹利亚--国际货币基金组织(IMF)副总裁朱民以"关键的经济:欧美在全球市场的处境"为题发表讲话(0700).以色列央行总裁费舍尔就"以色列和全球经济:乌云笼罩"发表谈话(0930).
2月2日(四)
墨西哥城--20国集团(G20)会议(至2月3日).
华盛顿--美国参议院银行业委员会预计就立法进行投票,该立法含有对伊朗实施更多经济制裁的措施.
开罗--埃及央行召开货币政策委员会会议.
布加勒斯特--罗马尼亚央行就货币政策和审批通胀报告召开委员会会议.
布拉格--捷克央行管理委员会召开利率会议.料将於1200 GMT公布声明,1330 GMT召开新闻发布会.
2月3日(五)
曼谷--泰国央行公布通胀季报.
孟买--印度央行副总裁Subir Gokarn在汇丰印度投资者会议上进行主旨演讲(0300).
亚松森--巴拉圭央行召开货币政策会议.
墨西哥城--墨西哥央行公布货币政策会议记录.
2月4日(六)
北京--德国总理梅克尔访华(最後一天).
香港--瑞典央行总裁英韦斯(Stefan Ingves)参与国际清算银行(BIS)特别总裁会议(至2月5日).
2月6日(一)
布加勒斯特--国际货币基金组织(IMF)代表团就罗马尼亚预防性债务协议进行审议(最後一日).
维也纳--欧洲安全与合作组织(Organization For Security And Cooperation In Europe)第20届经济和环境论坛首次预备会议(至2月7日).
2月7日(二)
布鲁塞尔--(待定)欧盟领导人可能举行峰会(至2月8日).
华沙--波兰央行举行货币政策委员会会议(至2月8日)
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 李春喜;审校 戴素萍
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路透纽约/伦敦2月24日 - 金价周五触及三个半月最高位，因美元跌至一周低位，此前美国财长的讲话，为今年提振美元的“特朗普通胀交易”浇冷水。
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)