〔欧洲金融〕欧洲央行大幅减少买公债,因希腊债务损失辩论升级

标题新闻：知名债券基金经理冈德拉克称10年期美债收益率将跌穿2.25%，因全球投资者寻求避险
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透法兰克福1月30日电---欧洲央行(ECB)上周几乎全面停止购买欧元区国家公债,尽管金融市场向葡萄牙施加新的压力;而与此同时,要求ECB承担希腊债务损失的呼声日益高涨.
ECB上周仅买入6,300亿欧元公债,自2010年5月启动债券回购计划以来的总购买量增至2,190亿欧元.
上周购债量远远不及之前一周的22.4亿欧元,与去年底欧债危机升级阶段的购买量相比,更如同九牛一毛.
分析师认为,围绕ECB希腊债券持仓的辩论或促使其减少市场活动,而且尽管葡萄牙承压,但该国今年并不需要筹集长期融资.(完)
--编译 艾茂林;审校 沈以文
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
民调显示，法国极右派总统候选人在4月和5月总统选举前的支持率强劲，令投资者担忧，这也扶助德债收益率下跌。德国是欧元区最大的经济体，是发行欧元区指标公债的国家，德国公债被公认为是全球最安全资产之一。