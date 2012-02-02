更正:〔欧洲金融〕欧洲央行大幅减少买公债,因希腊债务损失辩论升级(1月30日)

(更正:因译文有误,第二段应改为仅买入"6,300万欧元"公债,非"6,300亿欧元")

路透法兰克福1月30日电---欧洲央行(ECB)上周几乎全面停止购买欧元区国家公债,尽管金融市场向葡萄牙施加新的压力;而与此同时,要求ECB承担希腊债务损失的呼声日益高涨.

ECB上周仅买入6,300万欧元公债,自2010年5月启动债券回购计划以来的总购买量增至2,190亿欧元.

上周购债量远远不及之前一周的22.4亿欧元,与去年底欧债危机升级阶段的购买量相比,更如同九牛一毛.

分析师认为,围绕ECB希腊债券持仓的辩论或促使其减少市场活动,而且尽管葡萄牙承压,但该国今年并不需要筹集长期融资.(完)