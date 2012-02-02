更正:〔欧洲金融〕欧洲央行大幅减少买公债,因希腊债务损失辩论升级(1月30日)

中国央行报告：继续实施稳健中性的货币政策，加快经济结构调整和改革
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
(更正:因译文有误,第二段应改为仅买入"6,300万欧元"公债,非"6,300亿欧元")
路透法兰克福1月30日电---欧洲央行(ECB)上周几乎全面停止购买欧元区国家公债,尽管金融市场向葡萄牙施加新的压力;而与此同时,要求ECB承担希腊债务损失的呼声日益高涨.
ECB上周仅买入6,300万欧元公债,自2010年5月启动债券回购计划以来的总购买量增至2,190亿欧元.
上周购债量远远不及之前一周的22.4亿欧元,与去年底欧债危机升级阶段的购买量相比,更如同九牛一毛.
分析师认为,围绕ECB希腊债券持仓的辩论或促使其减少市场活动,而且尽管葡萄牙承压,但该国今年并不需要筹集长期融资.(完)
--编译 艾茂林;审校 沈以文
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，正在不断完善宏观审慎评估工作，研究将更多资产类型纳入评估框架，进一步加强与金融机构的沟通，引导其加强自律管理，保持审慎经营。