〔美国财政〕财政部降低第一季借款规模预估,因政府可支配资金超预期

路透华盛顿1月30日电---美国财政部周一下调当前季度的借款预估,部分归因於2011年政府收入增加,令政府可支配资金超出预期.

财政部称,其目前预计当前季度的可交易债券净发行规模将为4,440亿美元,较去年10月的估值减少970亿美元.

财政部还表示,预计将在4-6月当季净发行2,000亿美元可交易债券,低於2011年第二季的2,650亿美元.财政部估计其在6月底时的现金余额将为900亿美元.

在其季度借款需求预估报告中,财政部称,其在2011年10-12月发行了3,100亿美元债券,较此前预期高了50亿美元.

2011年底现金余额为860亿美元,其中部分将在当前季度用於偿还债务,从而降低借款需求.

美国预算赤字依然居高不下,9月30日止的2011财年预算赤字共计1.297万亿(兆)美元,连续第三年赤字超过1万亿美元.不过一位财政部高层官员称,经济和财务状况正在改善.

"去年第四季(经济与财务)状况继续好转,就业市场仍在改善."主管经济政策的助理财长Janice Eberly表示.不过她警告称,今年在进一步降低失业率方面的进展"可能有限".(完)