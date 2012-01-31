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亚洲 | 2012年 1月 31日 星期二 10:36 BJT

《全球重要经济事件一览表》--1月31日-2月7日

2月2日(四)

墨西哥城--20国集团(G20)协调人会议(至2月3日).

华盛顿--美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克在众议院预算委员会就美国经济情况发表证词.(1500)

华盛顿--美国参议院金融委员会就向伊朗实施更多经济制裁的法案举行投票.

布鲁塞尔--欧盟经济暨货币事务执委雷恩(Olli Rehn)在欧洲议会迷你会程中发表演说.

日本高松--日本央行副总裁山口广秀面对香川县商界领袖发表讲话(0130).

伦敦--英国央行货币政策委员会(MPC)委员普森在英国职工联合工会(TUC)银行业研讨会中发表演说.(1400)

德州奥斯汀--美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔就经济与货币政策发表讲话(2月3日0015).

2月3日(五)

东京--国际货币基金组织(IMF)副总裁筱原尚之召开新闻发布会(0430).

斯德哥尔摩--瑞典央行举行全行委员会会议(1200).

2月4日(六)

北京--德国总理梅克尔访问中国(最後一日).

香港--瑞典央行总裁英韦斯(Stefan Ingves)参加国际清算银行(BIS)特别总裁会议(至2月5日).

2月6日(一)

布加勒斯特--IMF代表团审查罗马尼亚预防性贷款协议(最後一天).

东京--日本央行理事雨宫正佳在日本野村总合研究所举办的研讨会上讲话(0400).

维也纳--第20届OSCE经济及环境论坛(至2月7日)的第一次预备会议.

芝加哥--圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德就"美国通胀目标"在芝加哥联合俱乐部讲话(1355).

华盛顿--达拉斯联邦储备银行总裁费希尔以"经济和货币政策展望--环视全球"为题,在国际金融协会(IIF)讲话(1715).

2月7日(二)

布鲁塞尔--(待定)欧盟各国领导人召开峰会(至2月8日).

悉尼--澳洲央行委员会会议.0330公布利率决议.

日内瓦--瑞士央行代总裁乔丹在瑞士-美国商会上讲话(1045).

巴黎--经济合作暨发展组织(OECD)公布芬兰经济调查.

多伦多--加拿大央行副总裁麦克勒姆(Tiff Macklem)在Rotman Institute for International Business讲话(1305).

华盛顿--能源资料协会(EIA)公布短期能源展望.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 梁睿雪;审校 沈以文

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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