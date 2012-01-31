《全球重要经济事件一览表》--1月31日-2月7日

《全球汇市》美元兑日圆下滑，因投资人对美国政策有疑虑
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
2月2日(四)
墨西哥城--20国集团(G20)协调人会议(至2月3日).
华盛顿--美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克在众议院预算委员会就美国经济情况发表证词.(1500)
华盛顿--美国参议院金融委员会就向伊朗实施更多经济制裁的法案举行投票.
布鲁塞尔--欧盟经济暨货币事务执委雷恩(Olli Rehn)在欧洲议会迷你会程中发表演说.
日本高松--日本央行副总裁山口广秀面对香川县商界领袖发表讲话(0130).
伦敦--英国央行货币政策委员会(MPC)委员普森在英国职工联合工会(TUC)银行业研讨会中发表演说.(1400)
德州奥斯汀--美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔就经济与货币政策发表讲话(2月3日0015).
2月3日(五)
东京--国际货币基金组织(IMF)副总裁筱原尚之召开新闻发布会(0430).
斯德哥尔摩--瑞典央行举行全行委员会会议(1200).
2月4日(六)
北京--德国总理梅克尔访问中国(最後一日).
香港--瑞典央行总裁英韦斯(Stefan Ingves)参加国际清算银行(BIS)特别总裁会议(至2月5日).
2月6日(一)
布加勒斯特--IMF代表团审查罗马尼亚预防性贷款协议(最後一天).
东京--日本央行理事雨宫正佳在日本野村总合研究所举办的研讨会上讲话(0400).
维也纳--第20届OSCE经济及环境论坛(至2月7日)的第一次预备会议.
芝加哥--圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德就"美国通胀目标"在芝加哥联合俱乐部讲话(1355).
华盛顿--达拉斯联邦储备银行总裁费希尔以"经济和货币政策展望--环视全球"为题,在国际金融协会(IIF)讲话(1715).
2月7日(二)
布鲁塞尔--(待定)欧盟各国领导人召开峰会(至2月8日).
悉尼--澳洲央行委员会会议.0330公布利率决议.
日内瓦--瑞士央行代总裁乔丹在瑞士-美国商会上讲话(1045).
巴黎--经济合作暨发展组织(OECD)公布芬兰经济调查.
多伦多--加拿大央行副总裁麦克勒姆(Tiff Macklem)在Rotman Institute for International Business讲话(1305).
华盛顿--能源资料协会(EIA)公布短期能源展望.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 梁睿雪;审校 沈以文
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路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
路透纽约/伦敦2月24日 - 金价周五触及三个半月最高位，因美元跌至一周低位，此前美国财长的讲话，为今年提振美元的“特朗普通胀交易”浇冷水。
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)