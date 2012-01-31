《热点透视》欧盟必须学会如何应对德国在欧洲当家作主的新格局

(本文作者是路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Pierre Briançon; 编译 郑茵

路透伦敦1月30日电---这还不算是德国外交官所想出来的最阴险的主意.由一位欧元区特别专员掌控希腊的预算,这一提议在雅典遭遇了意料之中的愤怒.希腊政府未能推行自己的纾困计划,也没有采取任何举措来打击逃漏税行为.对於不断金援希腊,而希腊民众自己却把钱送往海外,欧洲各地民众逐渐感到不耐烦.但特别专员提议的粗暴问题也提醒人们,德国独占欧元区领导地位的新格局将需要一些调整.

梅克尔赢了.德国总理将她对於严格遵守财政纪律的看法强行灌输给其他国家领导人.法国最近被调降评级,只不过是该国经济面临问题的一个症兆,经济困境让法国无法担当欧盟联合领导人这一传统重任.相反地,法国总统萨科齐在周日一次电视深度专访中,反覆拿德国经济的强处作为法国改革的效法对象.

周末还有消息从柏林传出,梅克尔将支持她的老朋友萨科齐竞选连任.考虑到梅克尔在法国极不受欢迎,萨科齐可能把这当成一个喜忧参半的祝福.德国新近成为欧洲的唯一当家人,在运作这股新威权时还难以做到游刃有余.

迟早德国会不得不承认,领导并不等於将德国的模式强加于他国.预计周一的欧元区峰会将同意成立永久性纾困基金,成员国亦会签署一项财政条约,但大家至少在口头上可能会强调采取促增长政策和进行改革的必要性.

这将头一次表明,作为欧元区无可争议的老大,德国正在认识到,伴随着这个地位而来的是责任.德国亦将必须接受一个不愉快的事实,大量经常账盈余不只表明经济实力强大,同时也是一个问题.如果欧元区要在长时期内兴旺繁荣,德国自己的模式也需要改革.(完)