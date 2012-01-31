《中国报摘》--其他报纸重要消息1月31日(II)

--中国2011年中央一号文件中被公认为含金量最高的政策--"从土地出让收益中提取10%用於农田水利建设"近期终将进入实实在在的法规条文中.近期,水利部和财政部将联合下发土地出让收益中央统筹使用管理办法,各地也将结合实际强化省级统筹,解决好土地出让收益与农田水利建设资金需求不匹配的矛盾.