《中国报摘》--其他报纸重要消息1月31日(II)

《全球汇市》美元兑日圆下滑，因投资人对美国政策有疑虑
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
**经济参考报**
--中国2011年中央一号文件中被公认为含金量最高的政策--"从土地出让收益中提取10%用於农田水利建设"近期终将进入实实在在的法规条文中.近期,水利部和财政部将联合下发土地出让收益中央统筹使用管理办法,各地也将结合实际强化省级统筹,解决好土地出让收益与农田水利建设资金需求不匹配的矛盾.
**证券时报**
--2012年龙年春节以来,债券基金密集发行,在目前发行的12只基金中,包括6只债券基金.并且一批新债券基金也即将发行,债券基金预计将成为未来较长一段时间新基金发行主力.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 刘昕/宿泱韫; 审校 张喜良
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
路透纽约/伦敦2月24日 - 金价周五触及三个半月最高位，因美元跌至一周低位，此前美国财长的讲话，为今年提振美元的“特朗普通胀交易”浇冷水。
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)