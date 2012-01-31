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亚洲 | 2012年 1月 31日 星期二 10:52 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息1月31日(II)

**经济参考报**

--中国2011年中央一号文件中被公认为含金量最高的政策--"从土地出让收益中提取10%用於农田水利建设"近期终将进入实实在在的法规条文中.近期,水利部和财政部将联合下发土地出让收益中央统筹使用管理办法,各地也将结合实际强化省级统筹,解决好土地出让收益与农田水利建设资金需求不匹配的矛盾.

**证券时报**

--2012年龙年春节以来,债券基金密集发行,在目前发行的12只基金中,包括6只债券基金.并且一批新债券基金也即将发行,债券基金预计将成为未来较长一段时间新基金发行主力.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 刘昕/宿泱韫; 审校 张喜良

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