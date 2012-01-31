〔中国公开市场〕央票及正回购皆封山,逆回购陆续到期央行谨慎操作(更新版)

(新增交易员评论和更多背景)

* 公开市场周二将不进行正回购操作

* 央票及正回购皆封山不出,为减缓逆回购到期冲击

路透上海1月31日电---业内人士周二透露,中国人民银行公开市场今日将不进行正回购操作;央票及正回购操作本周很有可能均继续暂停,显示央行谨慎操作,因应可能出现的流动性问题,因为春节长假前进行的大量逆回购陆续到期,短期资金面压力不小.

业内人士周一并透露,公开市场一级交易商并未申报央票需求,本周央票或继续停发.[ID:nCN1357092]

"央票(发行)都还没恢复呢,正回购不做那是正常的,这周逆回购到期量这麽大,保流动性应该是第一位的."北京一银行交易员称.

央行1月初曾公告称,为促进春节前银行体系流动性平稳运行,决定春节前暂停央票发行,并根据实际需求开展短期逆回购操作.今年春节假期为1月22日-1月28日.

而春假长假前夕银行备付压力巨大,央行节前一周(16-20日)连续通过公开招标逆回购向市场注资,至少投放了3,520亿元人民币.另据消息人士透露,央行分别还对部分银行实施了定向逆回购.[ID:nCN1347010][ID:nCN1340510]

央行此前公开市场央票发行状态一般为周二发行一年期央票,周四发行三个月期和三年期央票.不过从实际发行情况来看,三年期品种发行频率并不固定.

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

------------------------------------

央票发行(周二) --

(周四) --

正回购 (周二) --

(周四) 待定

央票到期 10

正回购到期 --

逆回购到期 3,520

====================================(完)