〔路透专访〕林毅夫称中国未来20年经济增长可"保八"

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京1月30日电---世界银行首席经济学家林毅夫周一称，中国若能恰当推动科技创新和结构性改革，未来20年应可保持每年8%左右的实质经济增速。

他向路透表示，日本、台湾和韩国等经济体的先例表明，中国有能力保持高速增长，而实现这点是中国为帮助抵消欧债危机冲击作出的最大贡献。

“我相信，未来10年或20年，中国保持8%左右的经济增速是有可能的，”他在北京接受采访时说。他引用的参考点数据显示，中国人均收入约为美国的21%。

日本在1951年达到这样的收入水平（与美国人均收入比率），此後20年经济年均增速9.2%；台湾在1975年达到该水平，接下来20年经济年增速8.3%；韩国1977年达到该水平，此後20年经济年均增长7.6%。

但林毅夫强调，中国若想实现同样的潜力，需持续展开经济改革。

“要实现经济持续增长，最重要的来源是持续科技创新和结构性改革。”

“中国经济持续增长，不仅对中国有利，也对全世界有利。对欧洲、美国和日本这样的高收入经济体而言，它们面临的最大障碍就是经济增长。”

林毅夫称，欧洲危机向世界其他国家和地区蔓延的风险依然很大，欧盟需找到必要的解决方案。

他指出，欧洲侧重於节支举措的做法存在风险，应谨慎行事，要适当考虑必要的政策支持。

“挑战在於，这类结构性改革可能导致经济萎缩。这意味着需求会减少，经济增长放缓，失业人数增多，最终削减政府债务的目标可能无法实现。”（完）