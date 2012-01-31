〔中国债市动态〕现券收益率窄幅震荡,公开市场暂停操作资金呈现紧平衡

《全球汇市》美元兑日圆下滑，因投资人对美国政策有疑虑
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
路透上海1月31日电---中国银行间债市周二现券收益率窄幅震荡.央行暂停公开市场操作,以舒缓逆回购到期的冲击,资金面整体处於紧平衡状态,现券收益率亦无趋势性波动.
北京一银行交易员表示,短期内逆回购到期依然是市场焦点,但预计资金不会太紧张.
"虽然逆回购到期,但是因为这周央票停发,整体处於一个紧平衡,"他认为.
业内人士稍早透露,央行公开市场今日将不进行正回购操作;央票及正回购操作本周很有可能均继续暂停.[CN/MMTCN]
即将进入2月,上述交易员指出,信贷数据、外汇占款、采购经理人指数(PMI)等备受关注,特别是新年首月的信贷投放情况.为保持国内经济的平稳运行,1月新增贷款规模可能放大,这对股市形成利好.而与股市具有跷跷板效应的债市,则将受到一定的压制.
剩余期限约0.95年的国债120001券最新成交对应收益率CN120001=CFXS为2.77%,上日尾盘为2.78%.(完)
--发稿 冉莹; 审校 丁淑琴
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
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TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)