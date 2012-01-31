〔中国债市动态〕现券收益率窄幅震荡,公开市场暂停操作资金呈现紧平衡

路透上海1月31日电---中国银行间债市周二现券收益率窄幅震荡.央行暂停公开市场操作,以舒缓逆回购到期的冲击,资金面整体处於紧平衡状态,现券收益率亦无趋势性波动.

北京一银行交易员表示,短期内逆回购到期依然是市场焦点,但预计资金不会太紧张.

"虽然逆回购到期,但是因为这周央票停发,整体处於一个紧平衡,"他认为.

业内人士稍早透露,央行公开市场今日将不进行正回购操作;央票及正回购操作本周很有可能均继续暂停.[CN/MMTCN]

即将进入2月,上述交易员指出,信贷数据、外汇占款、采购经理人指数(PMI)等备受关注,特别是新年首月的信贷投放情况.为保持国内经济的平稳运行,1月新增贷款规模可能放大,这对股市形成利好.而与股市具有跷跷板效应的债市,则将受到一定的压制.

剩余期限约0.95年的国债120001券最新成交对应收益率CN120001=CFXS为2.77%,上日尾盘为2.78%.(完)