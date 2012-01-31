〔英国数据〕1月消费者信心升至七个月高点,但应谨慎看待--GFK

路透伦敦1月31日电---市场研究机构GfK NOP周二公布的调查显示,英国1月消费者信心升至逾半年高位,因能源价格下降及零售折扣令手头窘迫的消费者压力有些缓解,至少目前情况如此.

GfK NOP Social Research总经理Nick Moon表示,消费者信心好转可能只是暂时的,或只反映"圣诞节感觉良好因素"带来的结果.

1月GfK消费者信心指数从12月的负33升至负29,优於路透调查平均预估的负32,亦追平去年同期水准.

"长期受压的消费者开始感受到通胀放缓以及近期能源价格下降等有利因素的影响,"Moon表示.

"消费者信心仍严重低迷,我们应谨慎看待本月的温和改善.若2月信心继续好转,那麽可能意味着阴霾在逐渐消散,"Moon表示.

这项调查是在1月6日至15日做出的,访问了2,000人.(完)