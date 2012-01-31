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货币新闻 | 2012年 1月 31日 星期二 10:12 BJT

〔新加坡数据〕第四季经季节调整失业率初值为2.0%,与第三季持平

路透新加坡1月31日电---新加坡政府周二公布,2011年第四季经季节调整的失业率初值为2.0%,与第三季持平.

以下为经季节调整後数据简表,单位为%:

2011第四季 2011第三季 2011第二季 2011第一季 2010第四季 2010第三季 2010年第二季

2.0 2.0 2.1 1.9 2.2 2.1 2.2

就常住居民劳动力市场而言,第四季经季节调整後的失业率为2.9%,持平於第三季.

初步估值显示,新加坡10-12月当季整体就业岗位增加36,300个,高於第三季的增31,900个.

2011年全年服务业提供95,100个新职缺,制造业增加2,900个岗位.(完)

--编译 李爽;审校 沈以文

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