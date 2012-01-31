《全球金融分析》美联储政策或令亚洲央行暂停降息,转而关注汇率

亚洲经济记者 Emily Kaiser; 编译 李爽

路透新加坡1月30日电---对於美联储可能在更长时间内维持低利率政策,亚洲各国央行现在似乎又有了一个踌躇观望的理由.

印尼、泰国、澳洲和菲律宾过去三个月均至少降息一次,以支撑经济成长.许多分析师预计,印度和韩国今年还会降息.

但由於美联储推迟首次加息的预期时点,从而也打乱了亚洲各国央行的算盘.调整汇率可能是一些国家的明智选择,而非降息,因为在美联储长期维持低利率之际,降息可能会带来意想不到的後果.

上周美联储官员公布预测显示,其当前的接近零利率政策或将持续至2014年末,远超过去年11月美联储宣称的维持至2013年中期.

菲律宾央行总裁泰谭柯周四表示,若美联储此举能扶助美国经济增长,或许也会给新兴国家提供"政策喘息"的机会,因为美国经济增长对於出口驱动型的亚洲国家至关重要.

但美联储的预测是有条件限制的.若美国经济增长强於预期,或者通胀有上升可能,那麽美联储就没有义务坚守到2014年末才收紧货币政策的时程.

"对於美联储动向仍有一些困惑,"新加坡OSK-DMG首席分析师Thomas Lam表示."这将令亚洲决策者感到更加错综复杂."

亚洲各国央行通常在制定利率政策的同时会将汇率考虑在内,因为亚洲许多国家都是出口型经济.美联储超宽松货币政策或许意味着美元走软,这将吞噬亚洲出口商品的价格优势.

Lam认为,相比降息,亚洲央行官员更愿意通过汇市干预来支撑经济成长,原因就在於此.新加坡出口超过其整体年产出,汇率是该国首要政策工具.

"利率和汇率之间从来都是密不可分的,尤其是亚洲,"他说."亚洲多数国家都是出口驱动型经济,因此即便其出台利率政策,在其做决定过程中汇率也仍然是关键因素."

**步调不一致**

美联储开始大举放宽货币政策,并逐渐在2008年12月将利率拉低至近零水准时,全球金融危机正在肆虐,全球其他国家也在降息.

但现今全球并非真正步调一致.

香港、中国和新加坡等经济体实际上将部分货币政策控制权让与美国,因为他们紧控其货币兑美元汇率,这在经济成长率有着明显落差之际,可能是令人头痛的问题.

美联储宽松货币政策可能打压美元,拖累亚洲与美元挂勾的货币,并推高输入型通胀.香港、新加坡和中国一直在苦於控制超过目标水准的通胀率.

就连那些汇率管制较宽松的国家在制定利率政策时,也得留意美联储的政策.降息太多以及两国利率差距缩窄,使其难以受到外国投资者的青睐,而大举加息则可能吸引投机性热钱泛滥,从而助涨通胀.

巴克莱资本国际分析师Rahul Bajoria表示,新兴亚洲降息周期目前"基本完成",印度除外,因为印度国内增长和通胀都在大幅放缓.

**资金流动**

美联储还表示,若经济增长停滞,其准备进一步实施经济刺激政策.分析师认为,这意味着其可能会加大政府公债或抵押贷款相关证券的买入规模.美联储两轮公债购买计划已令其资产负债表膨胀两倍多,达到2.9万亿(兆)美元.

美联储2010年实施的第二轮购债计划招致一些亚洲官员的抗议声浪,他们指责此举推高通胀,并使投机资金涌入新兴市场的浪潮难以控制.但第三轮购债计划的言论即便引发抨击,迄今也不多见.

其中部分原因在於,亚洲自身的增长也在减速,与2010年的情况不同,当时亚洲正从走出全球景气滑坡而强劲成长.另外,印度和中国等一些亚洲国家最近对资本流出的担心胜过资本流入,他们欢迎外资流入能够增加.

据摩根大通数据,2011年前四个月,新兴国家外汇储备年增速接近30%.但随着投资者避开风险市场,这样的增速在当年下半年回落.中国官方外汇储备在2011年第四季竟然罕见地下降.

但若美联储宽松货币政策扶助提振美国经济成长,欧洲债务危机也归于平静,那麽亚洲可能很快重新开始担心通胀问题,而非成长,外资流入浪潮可能在新兴市场再次变得不受欢迎.

"考虑到我们所处经济周期阶段,我认为他们不会非常担心资本流动,但展望未来六个月,一旦最糟糕的情况结束,形势可能改变."巴克莱的Bajoria表示.

"两种情况下做决策都必须相当灵活敏捷."(完)