〔欧洲金融〕英国央行副总裁塔克称银行须重获"应有地位"--金融时报

路透伦敦1月31日电---英国央行副总裁塔克周二在英国金融时报刊登的一篇文章中称,银行须重新寻回在市场经济中的"应有地位",并遵守监管.监管将随行业变化而不断改进.

塔克在一篇专栏中写道,银行业"不应依赖纳税人提供的安全网",需要对金融系统"建立更全面的视野",以增强市场信心.

"监管者须承认,监管规则未跟上银行业与资本市场和保险业逐渐融合的趋势,也未针对日益严重的宏观经济失衡现象作出修改,"他写道.

他呼吁20国集团(G20)金融改革计划"超越传统政策方式",实施可信的制度来管理失败的金融机构,从而化解"大到不能倒的问题".

"一个可信的化解机制将令债权人和股东都面临遭遇损失的风险.债权人会有很强的动机来监视银行承担风险的情况,从而加强市场纪律,"他说.

塔克还指出,改革的第二要务则是,确保监管制度承认资本市场间的内在联系,及其与宏观经济的相互作用.(完)