《热点透视》美国新修订的抵押贷款方案不够给力且姗姗来迟

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Daniel Indiviglio 编译 隋芬

路透华盛顿1月30日电---奥巴马政府为挽救美国楼市作出的最新尝试,力度太小而且来得太迟.美国财政部上周宣布修订其旨在避免房屋止赎的房贷可负担调整计划(Home Affordable Modification Program,HAMP),扩大资格范围并鼓励更多投资者参与.此举可望为奥巴马赢得一些政治分数,但强度不够,无法完全正中目标.

新的HAMP相比原版确实更广.美国政府将计划期限再延长了一年至2013年底,并将参与范围扩大到包含背负大量非抵押贷款债务的房主,且首次把房东也纳入进来.政府还把对抵押贷款投资者的报酬提高至原先的三倍,每1美元将最高支付0.63美元,以吸引他们支持削减房贷余额.

一些投资人应该会上钩.对次级债与其他非机构抵押贷款债而言,这种报酬算是合理.但HAMP仅有210亿美元资金可用,大多是2008年7,000亿美元银行业援助基金最後剩余未用的资金.按照该计划当前平均为房贷削减6.6万美元本金计算,这些资金足以帮助约32万个困难房主,使HAMP能对面值多达1,180亿美元的贷款削减债务.这个结果不差,但根据CoreLogic,这仍不及截至去年9月估计房产负净值规模的五分之一.即使动用不良资产救助计画(TARP)为其他房屋相关项目预留资金中剩余的最後150亿美元,也仍无法填补缺口.

房利美FNMA.OB与房贷美FMCC.OB似乎将更不可能被吸引进来.二者的监管机构--联邦住房金融局(FHFA)指出,其自身研究显示,推迟抵押贷款归还时间的效果与削减欠款规模几乎一样,而且成本更低.这额外的好处或许会改变FHFA的计算结果,可能足以削减一部分"两房"给纳税人造成的损失,但也只是把负担转嫁给了财政部.

奥巴马肯定希望,修订後的HAMP计划能恰到好处地在11月大选时,让受困房主感受到效果.那些没动用到的银行纾困资金,相对规模虽然不大,如果是用来还债,也会有助於降低美国的庞大债务.若这次拿不出可以炫耀的好成果,奥巴马就要等着让人抨击白白浪费宝贵资金了.(完)