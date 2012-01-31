叙利亚首都附近燃起战火,政府军向反对派还击

(本文由路透中文网编译提供)

路透安曼1月30日电---叙利亚反对派武装占领距叙利亚权利中心仅数英里的郊区，随着叙利亚军队试图重夺对这些地区的控制，街头激战周一已燃烧到大马士革城下。

活动分子向路透打电话称，战火在夜里平息下来，叙利亚自由军（FSA）撤离到首都郊区的边缘地带，据说有19位平民和六名FSA战士死亡。

在联合国，一场外交战争已是一触即发，阿拉伯国家联盟在美国、英国和法国支持下，希望安理会能按照阿盟和平计划采取行动，敦促叙利亚总统阿萨德下台。

在安理会拥有否决权、叙利亚为数不多盟友之一的俄罗斯表示，阿萨德政府已经同意参加由俄方牵头在莫斯科举行的对话结束危机，但一个主要反对派组织拒绝与他进行任何对话，而是要求他下台。

白宫方面则称，各国需要接受阿萨德政权注定要垮台的现实，不要在安理会继续庇护他。

叙利亚动乱已经持续10个月，近几周战争进入了新阶段，政府军失去了对一些地区的控制，当中包括位於黎巴嫩边境的一个反动派据点城镇。

然而，阿萨德的军队似乎已经彻底击溃了反对派向大马士革外围挺进的企图。

活动分子和当地居民称，叙利亚军队目前已经控制了汗米雷亚（Hamouriyeh），这是他们用装甲车和大炮击退反对派的数个郊区之一。

叙利亚流血冲突升级，促使阿盟周六暂停观察团工作。阿盟外长将在2月5日召开会议讨论叙利亚危机，他们敦促阿萨德下台，为建立一个国家统一的政府铺路。（完）