《热点透视》美国追查逃税问题撼动瑞士银行业根本

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Margaret Doyle 编译 石冠兰

路透伦敦1月30日电---瑞士可以平和地解决与美国之间的查税争执?任何这样的残余幻想都像夏天里阿尔卑斯山上的雪一样消融了.美国当局已显示出他们并不满足于追查瑞银UBSN.VX(UBS.N)这样的巨鳄.现在,相对而言算是条小鱼但亦是瑞士最古老银行的Wegelin也成为牺牲品,并将被迫拆分.尽管瑞士仍在设法维持其金融体系的一些形象,但这场调查逃税行动的雪球看来将会越滚越大.

美国人采取的民事和刑事双管齐下策略似乎很管用.在Wegelin案中,这家有着270年历史的银行数年前撤离美国,在一份措辞严厉的信件中声称即将对该行提起的一项指控"实质上毫无威胁".但瑞士报纸却报导称,客户因这项法律风险撤资40亿瑞郎,实际上迫使其关门.

相形之下瑞士政府基本上却失算了.与德国和英国成功达成交易,提交现金而不是客户信息,可能让瑞士人误以为良好的外交关系会给美国司法部的追查劲头降温.

然而,美国人似乎利用每一则新线索来不断挖掘资金隐匿案.美国国税局要求提供偷漏税者的名单,然後判断银行是否违反美国法律.检方早已娴于逼迫被控告的银行家把以前的同事、雇主及客户牵扯进来以换得宽大处理.

控告威胁对企业的震慑效果和对个人一样大.瑞信CSGN.VX决定提供美国客户信息,而不打算面对传唤.去年8月瑞士政府悄悄同意基於"行为模式"提交客户详细信息,当时美国人手中甚至并未掌握名单.

Wegelin一案表明这场争斗远未结束.美国人没有善罢甘休的意思,即使这些调查可能把他们引向与美国有关联的瑞士地方银行.瑞士人要想挽救他们历史悠久的私人银行业,需要做出更多牺牲.(完)