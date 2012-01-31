《热点透视》RBS奖金危机正是重新制定薪酬政策的契机

(本文作者是路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 George Hay

路透伦敦1月30日电---苏格兰皇家银行(RBS)(RBS.L)的奖金争端俨然变成一个不断上演的传统.这一次更演变成了一场公司治理灾难,涉及运营、财务、政治和道德等多个层面.此外,争端还暴露出RBS这类半国有化的公共机构在制定管理层奖金比例时的重大缺陷.

这次争议的後果让牵涉其中的各方都灰头土脸.对於薪酬奖金分配所引发的社会大众和政坛怒火,RBS董事会和首席执行官显得反应迟顿.考虑到RBS执行长Stephen Hester去年的表现确实符合预设的奖金领取标准,那麽争执点就在於该奖励计划的性质和透明度.英国联合政府在这个问题上表现得犹疑不决且拖泥带水.反对党工党领袖Ed Miliband发动攻击成功,迫使Hester自愿放弃奖金.但Miliband已经表明他准备撼动RBS的领导团队,赢取微小的政治得分.

此次事件暴露出RBS当前治理结构存在着令人忧心的诸多弱点.英国政府或许会说,英国金融投资署(UK Financial Investments, UKFI)负责持有半国有化银行股权,它的存在让政府免于承担责任.但近期的事态发展昭示出政治人物确实介入其中--或许是非常恰当地涉入.这也表现出,UKFI批准的薪资福利合约会被更广泛的公众意见所推翻.

目前的工作是要制定出一个持续有效的新薪酬机制.这个机制应该在两方面考量取得平衡,一边是政治诉求,另一边是为合乎资格的企业人士提供可信的激励诱因.新机制也要面对一个现实,在政治现况之下,新薪酬计画的优渥程度可能远低於Hester目前的方案,而这可能会导致高层人事巨大变动.

新方案需要让管理层对薪酬计划重新树立信心,毫无疑问的,高层主管目前毫无把握自己的薪酬合同是否安全稳固.要达到这个目的,可能需要众多利益相关代表参与制定,也需要某种程度的跨党派政治层面支持.但除此之外,计划还必须尽量维护能者多得的奖励准则,并且要重建RBS董事会的独立运作.

要想就英国官股银行的管理层薪酬方案达成一致共识,绝对是艰巨的任务.但争端也恰恰提供了一个解决问题的契机,使得新计划能够构建在一个稳固持续的基础之上.我们应当抓住这个机会.

背景新闻:

--熟悉内情的消息人士在1月30日证实,RBS首席执行官Stephen Hester将放弃他的2011年奖金.

--董事会在1月27日告知Hester,作为2011年的工作回报,其可获得360万股银行股票,当前市值为97.5万英镑.随後在1月29日传出Hester将放弃奖金的消息,因工党领袖Ed Miliband宣称将要求下议院就此争议事件投票表决.

--RBS的83%股权为英国纳税人拥有.RBS股票在1月30日收於0.2676英镑.(完)