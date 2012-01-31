〔中国公开市场〕2月央票和正回购到期量120亿元,环比骤降逾九成

路透上海1月31日电---据路透统计显示,中国央行公开市场2月央票到期量仅为120亿元人民币,且没有到期的正回购,央票及正回购到期规模较1月的1,260亿元环比骤降逾九成.

此外,2月还有1,830亿元的逆回购操作到期,综合来看,当月公开市场已提前呈现资金回笼的局面.

业内人士周二透露,中国人民银行公开市场今日将不进行正回购操作;央票及正回购操作本周很有可能均继续暂停,显示央行谨慎操作,因应可能出现的流动性问题,因为春节长假前进行的大量逆回购陆续到期,短期资金面压力不小.[ID:nCN1359626]

而春假长假前夕银行备付压力巨大,央行节前一周(16-20日)连续通过公开招标逆回购向市场注资,至少投放了3,520亿元.另据消息人士透露,央行分别还对部分银行实施了定向逆回购.[ID:nCN1347010][ID:nCN1340510]

以下为2012年2月公开市场各周的到期资金情况(单位:亿元人民币):

时间 央票到期量 正回购到期量 逆回购到期量 单周到期总量

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2012/2/1-2/3 10 -- -1,830 -1,820

2/4-2/10 20 -- -- 20

2/11-2/17 70 -- -- 70

2/18-2/24 20 -- -- 20

2/25-2/29 -- -- -- --

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合计 120 -- -1,830 -1,710

注:考虑到资金实际到账时间因素,每周央票和正回购到期量统计时间段为上周六至本周五.(完)

--整理 边竞; 审校 李宏薇

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