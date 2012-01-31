〔中国公开市场〕2月央票和正回购到期量120亿元,环比骤降逾九成

《全球汇市》美元兑日圆下滑，因投资人对美国政策有疑虑
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
路透上海1月31日电---据路透统计显示,中国央行公开市场2月央票到期量仅为120亿元人民币,且没有到期的正回购,央票及正回购到期规模较1月的1,260亿元环比骤降逾九成.
此外,2月还有1,830亿元的逆回购操作到期,综合来看,当月公开市场已提前呈现资金回笼的局面.
业内人士周二透露,中国人民银行公开市场今日将不进行正回购操作;央票及正回购操作本周很有可能均继续暂停,显示央行谨慎操作,因应可能出现的流动性问题,因为春节长假前进行的大量逆回购陆续到期,短期资金面压力不小.[ID:nCN1359626]
而春假长假前夕银行备付压力巨大,央行节前一周(16-20日)连续通过公开招标逆回购向市场注资,至少投放了3,520亿元.另据消息人士透露,央行分别还对部分银行实施了定向逆回购.[ID:nCN1347010][ID:nCN1340510]
以下为2012年2月公开市场各周的到期资金情况(单位:亿元人民币):
时间 央票到期量 正回购到期量 逆回购到期量 单周到期总量
-------------------------------------------------------------------
2012/2/1-2/3 10 -- -1,830 -1,820
2/4-2/10 20 -- -- 20
2/11-2/17 70 -- -- 70
2/18-2/24 20 -- -- 20
2/25-2/29 -- -- -- --
-------------------------------------------------------------------
合计 120 -- -1,830 -1,710
注:考虑到资金实际到账时间因素,每周央票和正回购到期量统计时间段为上周六至本周五.(完)
--整理 边竞; 审校 李宏薇
中国债市相关新闻[CN-DBT-CMN] 中国货币市场相关新闻[CN-MMT-CMN]
中国债市市场报导[CN/CN] 中国公开市场报导[CN/MMTCN]
中国债市利率产品相关新闻[CNY/CN-DBT] 中国债市信用产品相关新闻[COR/CN]
中国票据市场报导[CN/CPCN] 中国经济相关新闻[CN-MCE-CMN]
中国利率相关新闻[CN-INT-CMN] 中国已公布经济指标/主要金融数据[ECI/CN]
索引页面 CNFIXINDEXC 报价商信息 CNFIXINDEXC02
央行票据参考率报价 <0#CNTBFIX=R> 国债参考率报价 <0#CNTSYFIX=R>
金融债参考率报价 <0#CNSOVFIX=R>
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
路透纽约/伦敦2月24日 - 金价周五触及三个半月最高位，因美元跌至一周低位，此前美国财长的讲话，为今年提振美元的“特朗普通胀交易”浇冷水。
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)