《中国2012年经济指标各方预测值一览》--1月31日

《全球汇市》美元兑日圆下滑，因投资人对美国政策有疑虑
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
路透北京1月31日电---以下为中国官方及部分权威机构对中国2012年重要经济指标同比增幅的预测值: 政府目标 预测值/预测者/预测时间 实际值 2012年 2012年 2011年12月/2011年全年 国内生产 *8.5%左右/央行货币政策委员李稻葵/12年1月 8.9%/9.2% 总值(GDP) *8.2%/IMF/1月 (8.9%为2011年第四季度数据) *8.5%左右/中科院预测科学研究中心/1月 8.5%/交行金融研究中心/1月 8.5%/中国科学院数学与系统科学研究院陈锡康/1月 8.8%/中国银行/11年12月 8.5%-8.7%/前央行货币政策委员樊纲/12月 8.7%/国家信息中心首席经济学家范剑平/12月 8%以上/国研中心宏观部余斌/12月 8.4%/中金公司/12月 8.9%/社科院/12月 8.8%/亚洲开发银行/12月 居民消费 *3%/央行货币政策委员李稻葵/12年1月 4.1%/5.4% 价格指数(CPI) *3.6%-4%/中科院预测科学研究中心/1月 2.7%-3.3%/交行金融研究中心/1月 3.5%/中国银行/11年12月 4%以下/前央行货币政策委员樊纲/12月 低於4%/国研中心宏观部余斌/12月 3.5%/中金公司/12月 4.6%/社科院/12月 工业生产者出厂 1.7%/6.0% 价格指数(PPI) 广义货币 15%/摩根大通/12年1月 13.6%/19.7% 供应量(M2) 14%-15%/交行金融研究中心/1月 (13.6%、19.7%分别为2011年12月末和2010年12月末数据) 新增人民币贷款 8.2万亿元/摩根大通/12年1月 6,405亿元/7.47万亿元 8-8.5万亿元/交行金融研究中心/12年1月 8万亿元左右/中国银行/11年12月 9-10万亿元/中金公司/12月 贸易顺差/逆差 410亿美元/美银美林/12年1月 165.2亿美元/1,551.4亿美元 1,200亿美元/交行金融研究中心/12年1月 1,350亿美元/社科院/11年12月 社会消费品 17%/交行金融研究中心/12年1月 18.1%/-- 零售总额 14%以上/商务部/1月 (18.1%为1-12月数据) 15.7%/社科院/11年12月 固定资产投资 21%左右/交行金融研究中心/12年1月 23.8%/ -- (不含农户) 22.8%/社科院/11年12月 (23.8%为1-12月数据) 注:1、*表示新增 2、以上数据均来自媒体的公开报导 3、机构全称: 央行--中国人民银行 统计局总经济师--统计局总经济师姚景源 国研中心--国务院发展研究中心 发改委研究院--发改委宏观经济研究院 中金公司--中国国际金融有限公司 经合组织--经济合作暨发展组织(OECD) IMF--国际货币基金会(完) --整理 曹巍浩; 审校 边竞
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
路透纽约/伦敦2月24日 - 金价周五触及三个半月最高位，因美元跌至一周低位，此前美国财长的讲话，为今年提振美元的“特朗普通胀交易”浇冷水。
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)