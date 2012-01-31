《中国公开市场回购未到期一览表》--1月31日

《全球汇市》美元兑日圆下滑，因投资人对美国政策有疑虑
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览: 累计未到期余额:400亿元人民币 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2012/3/8 91 3.16 300 3/15 91 3.16 100 当月累计: 400 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览: 累计未到期余额:1,830亿元人民币 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2012/2/2 14 6.05 1,830 当月累计: 1,830 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 注:1.央行2012年春节长假前公开进行了两次逆回购招标,今後逆回购操作可能成为公开市 场常规操作工具,在表格中新增逆回购未到期统计数据. 公开进行的操作包括1/17的1,690亿元正回购,期限14天,中标利率5.47%.[ID:nCN1341918]; 以及1/19进行的1,830亿元正回购,期限14天,中标利率6.05%.[ID:nCN1346762] 2.正回购到期表明资金投放,逆回购到期则表明资金回笼.(完) --整理 边竞; 审校 李宏薇
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
路透纽约/伦敦2月24日 - 金价周五触及三个半月最高位，因美元跌至一周低位，此前美国财长的讲话，为今年提振美元的“特朗普通胀交易”浇冷水。
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)