《中国公开市场回购未到期一览表》--1月31日

1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览: 累计未到期余额:400亿元人民币 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2012/3/8 91 3.16 300 3/15 91 3.16 100 当月累计: 400 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览: 累计未到期余额:1,830亿元人民币 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2012/2/2 14 6.05 1,830 当月累计: 1,830 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 注:1.央行2012年春节长假前公开进行了两次逆回购招标,今後逆回购操作可能成为公开市 场常规操作工具,在表格中新增逆回购未到期统计数据. 公开进行的操作包括1/17的1,690亿元正回购,期限14天,中标利率5.47%.[ID:nCN1341918]; 以及1/19进行的1,830亿元正回购,期限14天,中标利率6.05%.[ID:nCN1346762] 2.正回购到期表明资金投放,逆回购到期则表明资金回笼.(完) --整理 边竞; 审校 李宏薇