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亚洲 | 2012年 1月 31日 星期二 11:12 BJT

《中国公开市场回购未到期一览表》--1月31日

1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览:

累计未到期余额:400亿元人民币

  到期日   操作期限(天)  中标利率(%)  到期量(亿元)
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *      
 2012/3/8        91          3.16          300
      3/15       91          3.16          100

               当月累计: 400          
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2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览:

累计未到期余额:1,830亿元人民币

  到期日   操作期限(天)  中标利率(%)  到期量(亿元)
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 2012/2/2        14          6.05        1,830

               当月累计: 1,830          
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  注:1.央行2012年春节长假前公开进行了两次逆回购招标,今後逆回购操作可能成为公开市
       场常规操作工具,在表格中新增逆回购未到期统计数据.

       公开进行的操作包括1/17的1,690亿元正回购,期限14天,中标利率5.47%.[ID:nCN1341918];
       以及1/19进行的1,830亿元正回购,期限14天,中标利率6.05%.[ID:nCN1346762]
     
     2.正回购到期表明资金投放,逆回购到期则表明资金回笼.(完)

  --整理 边竞; 审校 李宏薇

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