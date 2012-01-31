〔全球贵金属〕1月30日iShares白银持仓增约1%,SPDR黄金持仓持平

《全球汇市》美元兑日圆下滑，因投资人对美国政策有疑虑
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
路透1月31日电---全球最大的白银上市交易基金(ETF)--iShares Silver Trust(SLV)周一的白银持仓量较上周五增加约1%,而同期全球最大的黄金ETF--SPDR Gold Trust(GLD)黄金持仓量维持不变.
以下为两支ETF的持仓量及变化情况:
名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减%
SPDR 40,866,777.1 1月30日 40,866,777.1 1月27日 0.0 0.00%
iShares 308,935,049.7 1月30日 305,776,244.7 1月27日 3,158,805.0 1.03%
浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据,请点击(www.exchangetradedgold.com/)
浏览ETF白银持仓量的详细内容,请点击:(link.reuters.com/wux96h)(完)
--编译 李春喜;审校 张若琪
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