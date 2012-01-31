《IFR短评》美元兑日圆外亚洲货币:全线小跌,多数扭转昨日走势

《全球汇市》美元兑日圆下滑，因投资人对美国政策有疑虑
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
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IFR悉尼1月31日电---美元兑日圆以外亚洲货币今日亚洲早盘全线小跌,受月底资金流动和外资流入(美元/台币尤其明显)综合影响.欧元/美元及澳元/美元脱离隔夜低点强劲反弹,也对亚币起到扶助.
市场仍在等待希腊与民间债权人的谈判结果,但昨日走势看上去是获利了结所致.新兴市场货币自美国联邦储备理事会(美联储,FED)发布政策声明以来重拾涨势,似乎成为最新趋势,因投资者想法设法寻利.股市今日普遍走势迟疑,台股再次表现夺目,上涨1.4%.(完)
--编译 程琳;审校 蔡美珍
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
路透纽约/伦敦2月24日 - 金价周五触及三个半月最高位，因美元跌至一周低位，此前美国财长的讲话，为今年提振美元的“特朗普通胀交易”浇冷水。
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)