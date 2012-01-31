《IFR短评》美元兑日圆外亚洲货币:全线小跌,多数扭转昨日走势

IFR悉尼1月31日电---美元兑日圆以外亚洲货币今日亚洲早盘全线小跌,受月底资金流动和外资流入(美元/台币尤其明显)综合影响.欧元/美元及澳元/美元脱离隔夜低点强劲反弹,也对亚币起到扶助.

市场仍在等待希腊与民间债权人的谈判结果,但昨日走势看上去是获利了结所致.新兴市场货币自美国联邦储备理事会(美联储,FED)发布政策声明以来重拾涨势,似乎成为最新趋势,因投资者想法设法寻利.股市今日普遍走势迟疑,台股再次表现夺目,上涨1.4%.(完)