《阳歌专栏》团宝网员工被放假 中国团购业整合可能提速

(本文由路透中文网编译提供；作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。)

作者阳歌(Doug Young)是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见 (www.youngchinabizblog.com)，微博请见(www.weibo.com/youngchinabiz)。

**团宝网员工被放假 中国团购业料将加速整合**

美国团购网Groupon(GRPN.O)近期上市，但在本土市场举步维艰，其中国山寨版团宝网(Groupon.cn)前景更加黯淡，因为中国团购行业竞争过於激烈，市场整合在即。

中国媒体报导称，与Groupon没有任何关系的团宝网告知员工春节後继续放假。报导还称，一些商家决定联合起诉团宝网，原因大概是团宝网答应商家在网上销售其产品，但拖欠商家货款。团宝网随後发布微博否认传言，称春节假期後所有业务如常运营。

当然，国内媒体报导可能存在夸大成分，但我更倾向认为，至少他们要考虑的现实是，中国团购业目前秩序混乱，竞争激烈。去年是美国Groupon和中国腾讯(0700.HK)合资成立的高朋网开展业务第一年，该公司大多时候处境艰难，因此裁员数以百计。同时，由於美国证监会(SEC)担心拉手网会计问题，要求後者提供更多信息，拉手网赴美上市进程缓慢。去年下半年，中国团购业呈现出更多混乱迹象，包括窝窝团裁员，这让近期曝光团宝网问题的报导更为可信。

我预计，一旦事态逐渐明朗，还会有更多相关报导。如果团宝网确实大幅裁员，终究是纸包不住火。团宝网甚至可能将公司卖给对手，尽管这种交易在中国较为罕见，因为老板往往以自我为中心，不愿放弃对企业的控制权。这一进展看似也是中国团购业过热承压的最新迹象，今年该行业料将进行较大规模整合。

一句话：有关团宝网问题的报导表明，中国团购业整合进入最後阶段，今年料将加速大规模整合。

**三一重工和英利的德国交易或前景迥异**

今天，我再谈谈两则有关德国的消息，其一与工业设备行业有关，即三一重工(600031.SS)进行的一项重大收购，其二与太阳能企业英利(YGE.N)出售产品有关。

这两项交易除了都发生在德国，实际上并没有太多相似性。但依我之见，前一项交易显示中国企业有意进入德国市场，但收购行为不免令人生疑，後一项看起来却较为谨慎。

三一重工将收购德国混凝土泵车生产商普茨迈斯特(Putzmeister)。双方均表示，这是中国企业迄今在德国进行的最大规模收购。他们都没有透露收购金额，这让我认为三一重工没有太多现金进行收购，而是选择承担普茨迈斯特的大量债务。这家德国公司眼下可能少许盈利、甚至亏损。

这与其他中国公司在西欧进行收购时的做法如出一辙，比如像TCL集团<000100. SZ>收购法国汤姆逊(Thomson)电视资产、台湾明基收购西门子手机业务，这两项交易的收场可谓惨烈，收购方几乎是负债累累。这项交易中，三一重工似乎对此类收购准备不足，特别是在应对德国严厉的劳动法规和工会方面，我认为这两家公司未来将会麻烦缠身。

另一项交易中，英利已经签署协议，将向德国IBC Solar AG提供200兆瓦太阳能组件，其中2012年就要提供180兆瓦的组件。此类交易相当常见，只是简单的销售产品，风险要比三一重工的并购交易少很多。此项交易发生在德国准备减少政府对安装新太阳能设施鼓励措施之际，英利和IBC似乎也在竞相利用此类鼓励措施。

我对这两项交易的最终评语是：英利出售产品是一桩不错的交易，而未来等待三一重工的可能是风雨之路。

一句话：三一重工收购普茨迈斯特在未来两年将会麻烦不断，英利向德国公司出售产品，似乎是政府刺激措施收缩前一桩不错的大买卖。(完)

--编译：黎黎/侯雪苹 发稿：王凤昌

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