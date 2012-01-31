修正:〔路透调查〕1月日本基金经理将全球债券投资比重增至纪录高位

《全球汇市》美元兑日圆下滑，因投资人对美国政策有疑虑
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
(更正:原文段落误植,现补上第二个提示点,并且调整第三、四段分析师评论)
* 基金经理人忧心欧债危机
* 基金经理人调降全球股票比重
* 日本股市配置比重升至七年高位
* 北美股市比重降至15年低位
路透东京1月31日电---周二公布的路透调查显示,1月日本基金经理人将平均债券配比提高至纪录高位,同时调降全球股票比重,因对欧洲出现意外负面消息的可能性保持谨慎.
该调查还显示,基金经理热衷於将资金撤回日本,因其认为国内股票价值被相对低估,并预计日本债券将获得日本首相野田佳彦财政改革计划的支撑,至少暂时如此.
"欧洲正在寻求达成意义深远且无比艰难的财政一体化目标,若进展迟缓则难以得到市场欢迎.一旦市场对政策失望,股价将会大跌,"Amundi Japan首席经济分析师Akio Yoshino指出.
"因此若考虑到这一尾部风险,最好还是加码(欧洲以外的)外国债券,"他补充道.
尽管多数欧元区国家的公债收益率(殖利率)本月稳步回落,得益於欧洲央行去年底的大规模注资行动,但围绕葡萄牙可能步希腊後尘要求获得新一轮救助的担忧日益升温.
对日本12家机构投资者的调查显示,全球债券投资平均配比由12月时的47.0%升至纪录高点50.2%.而股票投资比重则由12月时的45.6%降至43.2%.
调查在1月13-20日期间进行.
在债券资产中,日本债券平均比重自上月的36.2%升至40.9%,而美国和欧洲债券投资比重则有所降低.
"投资者避险引发的买盘可能主导日本公债走势.目前欧洲债务危机以及日本首相野田佳彦进行财政改革的承诺,应当鼓励日本投资者汇回资金投入国内债券,"明治安田生命经济师小玉佑一表示.
但小玉佑一并指出,野田佳彦的改革计划还是未定之天,因要获得反对党及执政联盟内部分人士支持或有困难.
他补充称,"要取决於国会的进展,日债收益率有上升风险."
基金经理将证券投资组合中的日本股票投资比重升至33.9%,为自2004年10月以来最高,而上次调查为28.4%.
基金经理将北美股票投资比重从上月的40.5%降至15年低位35.6%.
"日本股票看来有吸引力,因落後于近期升势,"一日系资产管理公司的基金经理称.
基金经理将1月现金比重维持在3.7%,与12月的3.6%几无变化.(完)
--编译 蔡美珍/徐文焰/李春喜/石冠兰;审校 程琳/李爽/戴素萍
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