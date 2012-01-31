修正:〔路透调查〕1月日本基金经理将全球债券投资比重增至纪录高位

(更正:原文段落误植,现补上第二个提示点,并且调整第三、四段分析师评论)

* 基金经理人忧心欧债危机

* 基金经理人调降全球股票比重

* 日本股市配置比重升至七年高位

* 北美股市比重降至15年低位

路透东京1月31日电---周二公布的路透调查显示,1月日本基金经理人将平均债券配比提高至纪录高位,同时调降全球股票比重,因对欧洲出现意外负面消息的可能性保持谨慎.

该调查还显示,基金经理热衷於将资金撤回日本,因其认为国内股票价值被相对低估,并预计日本债券将获得日本首相野田佳彦财政改革计划的支撑,至少暂时如此.

"欧洲正在寻求达成意义深远且无比艰难的财政一体化目标,若进展迟缓则难以得到市场欢迎.一旦市场对政策失望,股价将会大跌,"Amundi Japan首席经济分析师Akio Yoshino指出.

"因此若考虑到这一尾部风险,最好还是加码(欧洲以外的)外国债券,"他补充道.

尽管多数欧元区国家的公债收益率(殖利率)本月稳步回落,得益於欧洲央行去年底的大规模注资行动,但围绕葡萄牙可能步希腊後尘要求获得新一轮救助的担忧日益升温.

对日本12家机构投资者的调查显示,全球债券投资平均配比由12月时的47.0%升至纪录高点50.2%.而股票投资比重则由12月时的45.6%降至43.2%.

调查在1月13-20日期间进行.

在债券资产中,日本债券平均比重自上月的36.2%升至40.9%,而美国和欧洲债券投资比重则有所降低.

"投资者避险引发的买盘可能主导日本公债走势.目前欧洲债务危机以及日本首相野田佳彦进行财政改革的承诺,应当鼓励日本投资者汇回资金投入国内债券,"明治安田生命经济师小玉佑一表示.

但小玉佑一并指出,野田佳彦的改革计划还是未定之天,因要获得反对党及执政联盟内部分人士支持或有困难.

他补充称,"要取决於国会的进展,日债收益率有上升风险."

基金经理将证券投资组合中的日本股票投资比重升至33.9%,为自2004年10月以来最高,而上次调查为28.4%.

基金经理将北美股票投资比重从上月的40.5%降至15年低位35.6%.

"日本股票看来有吸引力,因落後于近期升势,"一日系资产管理公司的基金经理称.

基金经理将1月现金比重维持在3.7%,与12月的3.6%几无变化.(完)