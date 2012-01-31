〔中国货币市场〕回购利率小幅波动,部分逆回购到期对流动性冲击有限

《全球汇市》美元兑日圆下滑，因投资人对美国政策有疑虑
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
路透上海1月31日电---中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周二变动不大.虽然部分逆回购於今日到期,但资金面未感明显压力.跨逆回购到期日的长期资金价格涨幅收窄,7天回购利率甚至出现小幅下跌.
交易员指出,近几日资金回流已令银行的元气得以恢复,同时市场普遍预计渡过逆回购到期的关口後,资金面可望进一步回暖,双重利好因素为资金面迎接逆回购到期的冲击带上了防震垫.
"今天资金面其实比想象中好些,逆回购到期影响不是很明显,看周四(逆回购到期)了,"上海一券商交易员称.
业内人士周二透露,中国人民银行公开市场今日将不进行正回购操作;央票及正回购操作本周很有可能均继续暂停,显示央行谨慎操作,因应可能出现的流动性问题,因为春节长假前进行的大量逆回购陆续到期,短期资金面压力不小.[ID:nCN1359626]
央行於1月17日和19日操作逆回购共3,520亿元[CN/MMTCN]而这些资金,将集中於本周陆续到期.
以下为早盘主要货币市场利率报价:
北京时间11:29 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)
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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.9680 2.8576 11.04 2,113.16
七天CN7DRP=CFXS 4.3274 4.3558 -2.84 577.72
14天CN14DRP=CFXS 4.9737 4.8465 12.72 72.62
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人民币同业拆借加权利率
其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 2.9760 2.8725 10.35 675.10
七天CHICNY7D=CFXS 4.3559 4.4044 -4.85 110.90
===============================================================================(完)
--发稿 刘昕; 审校 杨淑祯
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