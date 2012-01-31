〔中国汇市〕人民币兑美元早盘走升,客盘和海外市场料左右短期走势

* 人民币兑美元中间价下跌,但早盘汇价走升

* 上日人民币触及交易区间下限,料是客盘驱动

* 短期内客盘和海外市场波动是影响汇价主因

路透上海1月31日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周二早盘走升,受下行的中间价影响并不明显.交易员称,上日人民币汇价虽一度受大量购汇客盘压至交易区间下限,但与此前贬值预期导致的"跌停"并不相同.目前汇价基本维持在上日同期主要成交区间,总体仍属盘整态势.

他们并指出,下月中国国家副主席将访问美国,不排除届时人民币中间价会以上涨作为相关"表示".不过短期内客盘和海外市场波动预计将是影响汇价走势的主因.

美国白宫上周一发表声明称,中国国家副主席习近平访美期间,将於2月14日在白宫会晤美国总统奥巴马.[ID:nCN1353834]

上海一银行交易员表示,"现在看,人民币趋势性(变化)不大,主要是客盘和中间价."

她并指出,近来中国官方和学者关於人民币汇率已接近均衡水平的言论渐多,因此汇率政策上可能更倾向於观望为主.在此情况下,海外市场美元走势和年後聚集的客盘变动或有望左右短期汇价.

华南一银行交易员补充说,昨日午後一度强劲的购汇盘令人民币承压,加之节後市场流动性还未完全恢复,汇价因此触及交易区间下限,但这并不说明市场有明显的看贬人民币预期.

人民币兑美元中间价CNY=PBOC今日报在6.3115元,上日为6.3056元;北京时间12:05,人民币兑美元即期报6.3175元,上日收报6.3310元.按与中间价上下千分之五的波动幅度计算,上日6.3371元的最低价,是当日人民币/美元的交易区间下限.

离岸市场上,北京时间12:31,香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报在6.3023/87元,上日尾盘报6.3080元;海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场一年期人民币/美元CNY1YNDFOR=报在6.2820/60,上日尾盘为6.2820元.

东京汇市美元兑日圆周二在亚洲早盘徘徊於三个月低点附近,逼近纪录低位,令市场担忧日本当局恐再次干预.欧元下跌,因希腊新债换旧债协议尚不明确.[FRX/CN]

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)

--发稿 李宏薇; 审校 张喜良

人民币汇率相关新闻 [CN-FRX-CEN-CMN-!CWK/CN]

人民币汇率市场报导/掉期[CNY/CN-FRX-PMF] 全球主要外汇市场收盘报导[FRX-CMN-TOP-US-PMF]

人民币在岸相关新闻[CNY/CN-FRX] 人民币离岸/NDF相关新闻[CNYO/CN]

全球外汇动态 [FXNEWS/CN] 全球外汇市场主要消息 [MI/DIARYCN]

人民币外汇期权 <CN/CONTC10>