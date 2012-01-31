〔中国汇市〕人民币兑美元早盘走升,客盘和海外市场料左右短期走势

《全球汇市》美元兑日圆下滑，因投资人对美国政策有疑虑
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
* 人民币兑美元中间价下跌,但早盘汇价走升
* 上日人民币触及交易区间下限,料是客盘驱动
* 短期内客盘和海外市场波动是影响汇价主因
路透上海1月31日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周二早盘走升,受下行的中间价影响并不明显.交易员称,上日人民币汇价虽一度受大量购汇客盘压至交易区间下限,但与此前贬值预期导致的"跌停"并不相同.目前汇价基本维持在上日同期主要成交区间,总体仍属盘整态势.
他们并指出,下月中国国家副主席将访问美国,不排除届时人民币中间价会以上涨作为相关"表示".不过短期内客盘和海外市场波动预计将是影响汇价走势的主因.
美国白宫上周一发表声明称,中国国家副主席习近平访美期间,将於2月14日在白宫会晤美国总统奥巴马.[ID:nCN1353834]
上海一银行交易员表示,"现在看,人民币趋势性(变化)不大,主要是客盘和中间价."
她并指出,近来中国官方和学者关於人民币汇率已接近均衡水平的言论渐多,因此汇率政策上可能更倾向於观望为主.在此情况下,海外市场美元走势和年後聚集的客盘变动或有望左右短期汇价.
华南一银行交易员补充说,昨日午後一度强劲的购汇盘令人民币承压,加之节後市场流动性还未完全恢复,汇价因此触及交易区间下限,但这并不说明市场有明显的看贬人民币预期.
人民币兑美元中间价CNY=PBOC今日报在6.3115元,上日为6.3056元;北京时间12:05,人民币兑美元即期报6.3175元,上日收报6.3310元.按与中间价上下千分之五的波动幅度计算,上日6.3371元的最低价,是当日人民币/美元的交易区间下限.
离岸市场上,北京时间12:31,香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报在6.3023/87元,上日尾盘报6.3080元;海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场一年期人民币/美元CNY1YNDFOR=报在6.2820/60,上日尾盘为6.2820元.
东京汇市美元兑日圆周二在亚洲早盘徘徊於三个月低点附近,逼近纪录低位,令市场担忧日本当局恐再次干预.欧元下跌,因希腊新债换旧债协议尚不明确.[FRX/CN]
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)
--发稿 李宏薇; 审校 张喜良
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