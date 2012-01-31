《热点透视》派发股息,或是苹果激发被低估价值的关键

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Robert Cyran 编译 程琳

路透纽约1月30日电---苹果(AAPL.O)上周五再次超越艾克森美孚(XOM.N),高居全球上市公司市值榜首.但投资者似乎认为其4,200亿美元左右的市值到达某种极限.无论是苹果近1,000亿美元的现金,还是其成长表现,都没得到充分肯定.要将这部分受压抑的价值释放出来,现金恐怕是关键.

尽管苹果营收规模已相当庞大,但营收还在以全年70%的速度增长,获利增速更是有过之而无不及.该公司现金和所持证券在最近结束的一季增加了160亿美元.按Facebook尚未确定的估值,这些储备足以买下整个Facebook,或是将美国2012财年预算赤字预估降低10%左右.

这些想法仅供娱乐,不过若苹果回报给股东,投资者或许就会紧抓该公司不放了.尽管苹果增长惊人,其股价仍不到2012年预估获利的11倍,低於标准普尔500指数成分股平均12.5倍的动态市盈率.2006年的苹果规模比现在小,增长比现在慢,而市盈率却更高,若以当时的市盈率与今年预估获利来计算,苹果市值超越1万亿(兆)美元也不在话下.苹果当前由库克(Tim Cook)掌舵.

目前估值顽固持低,因此就算拿出一大笔现金来回馈股东,最终也不会对苹果市值造成大的冲击.例如拿出500亿美元,剩下的现金也足以应付任何想得到的投资或收购.如果从海外抽回资金需要在美国纳税,那也无所谓.

同时,iPhone和iPad全球热卖,应能在9月止财年带来约500亿美元自由现金流.假设库克决定拿出其中一半来给股东派息,苹果股息收益率立马就会升到6%.而标普500指数股息收益率平均只有2%.若投资者因苹果派息而愿掏50倍市盈率的价钱,苹果估值也能达到13位数.

对一只科技股而言,这样做或有些高估其市值.公司获利也许会起伏,增长势必会放缓,苹果还可能面临更多关於其在中国及其它地方供应商工厂状况的棘手问题.即便如此,向股东分红,或许会令投资者找到这家市值最高的公司确实便宜的新理由.(完)