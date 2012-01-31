〔投行观点〕中国有色金属规划对行业影响中性,对大企业有限正面--交银

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透北京1月31日电---针对中国有色金属及铝工业"十二五"(2011-2015年)规划,交银国际周二发布报告称,此次规划多数目标表述并无新意,对有色金属行业总体影响偏中性.分析师认为,其中的政策倾斜对大型有色金属企业有一定的正面意义,但作用或有限.
中国工业与信息化部周一发布规划称,到2015年十种常用有色金属的工业增加值年均增速达到10%,前10家企业的冶炼产量占全国的比例为铜90%、电解铝90%、铅60%、锌60%.[ID:nCN1356972]
报告指出,规划内容主要为中长期的指导意见,多数目标表述在此前已经提及,并无新意.同时规划仍然缺乏有效的配套政策及强制力,因此认为该规划对行业影响偏中性.
此外,产业集中度目标的提出表明,"十二五"期间中央政府在产能控制上仍将执行"上大压小"的政策,产能将进一步向优势企业集中.江西铜业(600362.SS)(0358.HK)和中国铝业(2600.HK)(601600.SS)将受惠.
至周二14点左右,江西铜业在A股跌1.71%,报25.26元人民币;中国铝业7.1元,跌0.56%.
对此,负责撰写该报告的分析师罗荣晋表示,虽然政府会从政策角度多照顾大企业,但这并不意味着大企业能从中获得多大受益.
"这个规划本身对行业基本上是中性影响,也不会对大企业产生实质性影响."他在电话中告诉路透."因为这些企业已经市场化了,它最後的股价将是业绩的反映,而业绩则由本身的经营说的算,不仅仅由规划决定."
报告并称,与既有产能相比,规划中提出的淘汰落後产能比重较小,不足行业总产能的5%.且淘汰时限在五年内,因此对行业基本无明显影响.(完)
--发稿 苏丹; 审校 黄凯
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。