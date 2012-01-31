〔专家观点〕中国经济总量可能在十年之後超过美国

(本文由最新出版的中国《国际经济评论》杂志提供,选自"测量中国"一文,作者卢锋,系北京大学国家发展研究院、中国宏观经济研究中心研究员.)

基本观察结果显示，中国现阶段经济相对体量可用“人均量较小，总量较大，增量很大”概括。数量证据显示，虽然中国经济活动人均量还不高，但是总量占世界比例已经相当大，增量或增量贡献比已经很大甚至最大。

2010年中国GDP总量为5.8万亿美元，相当於美国当年14.6万亿美元约四成，换言之美国经济总量是中国的2.52倍。考虑中国2003年以来景气增长包含增长偏快和失衡因素，未来较长时期年均追赶速度或许会低於过去八年的15.4%(用美元衡量的中国GDP相对美国年均增长率)。假定未来十年经济追赶速度是11%，中国经济总量也会在十年前後赶上美国。

由此推测，“如果不出大的差错”，十年後即本世纪第三个十年初期，中国经济总量可能会赶上美国，成为总量最大经济体。这个调整预测结果比2003年高盛报告预测中国成为最大经济体时间点提前约20年。假设未来十年美国经济实际年均增速为2.5%~3.0%，十年後中国经济总量赶上美国时应相当於目前美元不变价18万亿~20万亿美元。

2010年中国人口约13.6亿，人均美元收入不到美国1/10。按照联合国预测，2021年中国人口有望增长到14.3亿，人均收入约为1.2万~1.4万美元。2009年中国人均GDP为3714美元，在世界各国人均收入排行榜中位列100名上下，同年人均1.3万美元国家大约排名在40上下。

按上述预测十年後总量规模超过美国时，中国人均收入指标有望从目前中低收入提升为中高收入水平国家，不过届时仍不到美国预测人均收入的30%。

如果中国投资率从目前超过40%下降到35%左右，十年後投资额将达到7万亿美元，相当於目前全球投资规模14万亿的一半。假设出口占GDP比重从目前约30%下降到25%左右，出口会增长到4.5万亿~5.0万亿美元。

按照贸易顺差占比不超过1%~2%，贸易顺差规模在2000亿~4000亿美元左右，进口大约为4.3万亿~4.6万亿美元。外汇储备占比即便从目前约48%下降到35%~40%也会达到7万亿~8万亿美元，假定外汇储备平均年收益率为3%，仅此一项会导致经常账户顺差占比超过1%。

总体来看，第一，中国经济体量扩张是大国经济追赶特定阶段的合规律现象。利用经济全球化时代条件，选择开放型市场经济发展道路，前有东亚四小成功经验，後有越南、印度实践探索，中国并非唯一事例。中国特点在於是历史上第一个十亿人口量级经济体在全球化时代驶入开放成长“快车道”。

如果说东亚四小追赶在全球经济格局中留下显着印记，中国经济成长则注定会实质性重构全球产业和经济版图。像中国这样巨型经济体高速增长，必定会对全球增量产生巨大贡献，并使其全球相对规模持续提升，从而派生“总量占比较大、增量贡献很大”的阶段性特点。

第二，“人均量不高”特征意义可能更为要紧。结合日本崛起经验观察凸显中国这一特征意义。当20世纪80年代前後日本在总需求、投资、出口的全球相对规模达到或接近最大经济体程度时，日本人均GDP占最发达国家——美国同一指标比例也已超过七成，进入90年代後用市场汇率衡量日本人均GDP成功赶超美国。日本人均收入大体完成“收敛”进程，显示日本经济总体上达至全球产业和技术前沿，标志着日本经济不再具有“後发优势”助推的追赶动力，意味着日本崛起重构全球经济版图的冲击力渐趋式微。

与日本崛起影响持久力显着不同，目前中国经济增量贡献和总量占比已超过或逼近最发达国家或经济体，然而人均收入水平与最发达国家比较仍有十倍差距，因而中国仍有可能在一段较长时期利用“後发优势”推动经济较快开放成长。

如能对内完善市场体制，对外维护全球化环境，中国经济在未来30年间仍有望借助比较优势规律作用持续追赶，在人均收入水平方面逐步缩小与发达国家差距。因而无论从积极效应还是派生矛盾方面看，中国经济崛起冲击力释放及其引发的全球格局调整都还处在前期阶段。

第三，经济体量增大显示大国地位的双刃效应。国际经济学把自身决策是否影响外部环境作为区分小国与大国标准。小国政策和行为选择影响自身效率和福利，但不改变国际市场价格和均衡状态；大国国内政策和经济波动，则直接影响国际市场价格和均衡格局，并反转对大国内部决策产生反馈影响。小国行事无论好坏本质上是自家之事，大国行动则具有溢出效应和全球影响力。

经济总量大国和增量超级大国地位具有双刃效应。中国凭借开放市场竞争实现追赶，前提是中国企业与劳动者为全世界提供物美价廉商品，中国需求为全球范围提供总需求增长来源。这意味着中国与外部世界根本利益具有一致性，经济崛起为实现“中国对人类做出较大贡献”的远大抱负创造现实能力。

但是大国效应也带来前所未有的新挑战。例如钢铁和铁矿石需求海量超常增长，通过供给反应滞後和进口原料飙升导致中国贸易条件恶化，并在如何处理与国际寡头供货企业以至相关国家经贸关系时产生新矛盾和新问题。

在大国经济追赶要求本币实际汇率升值的环境下，过於重视汇率稳定政策的实施效果，客观上会助推某些全球失衡因素发展，而外部失衡又反转对中国开放经济稳健运行产生不利影响。因而中国需要加快改革完善开放型大国宏观经济架构，适应中国经济成长新阶段需要。(完)