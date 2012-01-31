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亚洲 | 2012年 1月 31日 星期二 12:14 BJT

〔中国新债〕汕头港务集团下周二将发2.5亿元短期融资券,期限一年

路透上海1月31日电---中国汕头港务控股集团有限公司周二公告称,将於下周二(2月7日)簿记建档发行
2.5亿元人民币短期融资券,期限一年.

  具体条款如下:

  发行人    注册金额 拟发规模   期限    发行日      承销商    主体评级   起息日    上市日
              (亿元)   (亿元)   (月)                                    (缴款日)
  =========================================================================================
  汕头港务      5        2.5     12  2/7簿记建档   光大银行      AA-      2/8        2/9  
  集团                                           
  =========================================================================================(完)

  参看详情,可点选上海清算所网站(here)

  --发稿 刘昕; 审校 乔艳红

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