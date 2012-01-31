〔投行观点〕资本项目若不开放,上海难成全球金融中心--德意志银行

路透北京1月31日电---德意志银行大中华区首席经济学家马骏表示,2015年要将上海建成全球人民币中心,面临最大的挑战还是没有涉及资本项目的开放问题.

他撰文称,在资本项目不开放的条件下,是不可能将内地城市建成全球金融中心的.因为如果非居民无法自由地取得人民币,就难以介入这个市场.

另外,规划也没有具体讨论金融服务业进一步对外开放的问题.如果外资在内地的银行、保险、证券、基金业的投资还继续受到严格的股权比例限制的话,也难以想象内地能形成真正的全球金融中心.

"我的观点是,今後几年,上海应该不断加强其人民币在岸市场的中心地位,香港同时将保持其人民币离岸市场中的主导地位."他称.

他提到,香港已经开始成为离岸人民币(CNH)产品定价中心.由於作市商几乎全部位於香港,CNH汇率和债券的定价几乎100%在香港.最近CNH已经形成Fixing(定盘价).香港的CNH债券也正开始形成收益率曲线.

"具体的说,香港将主要承担人民币离岸市场中的"批发功能",而其他地区(如新加坡、伦敦、纽约、上海等)的人民币离岸市场则主要担当"零售"的功能."马骏称.

除金融市场本身的理由之外,还有一系列政治、政策和经济基本面的因素使香港比任何其他地方都适合成为人民币离岸市场的中心.而在人民币国际化过程中,离岸市场具有不可替代性.

他指出,发达的离岸市场可以进一步推动本币国际化的进程,使其在国际货币的竞争中取得更有利的地位."说得更直白一些,没有离岸市场,一国货币的国际化的程度就不可能高;高度国际化的货币必然要求有发达的离岸市场."

中国国家发展和改革委员会周一发布规划称,"十二五"(2011-2015年)时期,将不断增强上海金融市场的国际内涵和全球影响力,到2015年,上海金融市场(不含外汇市场)交易额将达到1,000万亿(兆)元人民币左右,主要金融市场规模保持或进入世界同类市场前列.[ID:nCN1357352](完)